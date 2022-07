Santiago Ormeño fue anunciado como nuevo jugador de Chivas de Guadalajara para esta temporada. El delantero de la Selección Peruana habló a su llegada del club y manifestó que dará lo mejor de sí para conseguir los objetivos que la institución se trazó.

“Me gustan los retos y como futbolista es muy importante la mente. Mi llegada a mucha parte de la gente de la afición no le gusta, pero si respondo, seré aceptado poco a poco”, manifestó en una entrevista para TUDN, donde también dio a conocer que le dieron la dorsal ‘14′.

Respecto a cómo llega y en qué momento se encuentra, comentó que “la vida me ha dado frutos y trabajo y ando en un lugar que cualquier futbolista quisiera estar. Llegar es una revancha y es un envión anímico”. Por ello, consideró que su fichaje al elenco de Guadalajara se dio “fruto de mi esfuerzo”.

Un detalle que también mencionó fue lo sucedido con la Selección Peruana. En la charla con el medio mexicano, admitió que “no vengo del mejor año de mi carrera, quedarte fuera en unos penales del Mundial, es muy doloroso”. Pese a ello, sostuvo que “he crecido mucho como futbolista en estos tres años, hace tres años me jugaba en contra mi mente. Me siento con más hambre”.

Un nuevo comienzo

León, club en el que estuvo desde medidos del 2021 hasta julio del presente, hizo oficial su salida de la institución y agradeció lo aportado al equipo. Gracias por ser un jugador entregado y profesional”, se lee en la publicación del cuadro mexicano, donde jugó 11 duelos en el Clausura y 14 encuentros en el Apertura.

Minutos después apareció el post de Chivas, dando a conocer el ‘jale’ del seleccionado nacional. “Bienvenido al ‘Rebaño Sagrado’. A defender la camiseta de Guadalajara”, escribió la institución deportiva en sus cuentas oficiales en redes sociales.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR