10 jugadores peruanos con mayor potencial, según Football Manager. (Foto: FPF)
10 jugadores peruanos con mayor potencial, según Football Manager. (Foto: FPF)

  • 10. Fabio Gruber (136) - Núremberg (Alemania) / Foto: FPF
  • 9. Erick Noriega (139) - Gremio (Brasil) / Foto: Gremio
  • 8. Marco Rivas (140) - Tigre (Argentina) / Foto: CA Tigre
  • 7. Maxloren Castro (140) - Sporting Cristal (Perú) / Foto: Liga 1
  • 6. Juan Pablo Goicochea (140) - Platense (Argentina) / Foto: Platense
  • 5. Piero Cari (140) - Alianza Lima (Perú) / Foto: Club Alianza Lima
  • 4. Diego Enríquez (140) - Sporting Cristal (Perú) / Foto: Sporting Cristal
  • 3. Matías Lazo (146) - FBC Melgar (Perú) / Foto: FPF
  • 2. Alonzo Vincent (150) - Servette (Suiza) / Foto: Servette
  • 1. Felipe Chávez (150) - Bayern Múnich (Alemania) / Foto: AFP
El 4 de noviembre, Sports Interactive sacó al mercado Football Manager 26 con un nuevo escenario y una actualizada base de datos, donde los usuarios ya comenzaron a rastrear el mercado en busca de los mejores talentos de este famoso juego de estrategia. En ese sentido, acá te contamos los 10 futbolistas peruanos con mayor potencial y que en su mayoría ya debutaron en la Bicolor. Cada uno tiene entre paréntesis un número, llamado Calidad Potencial (CP), que mide el techo máximo de cada futbolista en una escala del 1 al 200. En la lista destacan Diego Enríquez, Maxloren Castro, y , quienes todavía juegan en la Liga 1, así como Marco Rivas y Alonzo Vincent, que todavía no han debutado en la .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

