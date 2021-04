Ha pasado poco más de un año desde que Edison Flores llegó al DC United. Sin embargo, el volante de la Selección Peruana todavía no ha podido mostrar lo mejor de su juego, ya que meses después de su arribo a Washington se desencadenó la pandemia del COVID-19 y la MLS tuvo que sufrir algunas modificaciones.

Por esta razón, esta nueva temporada del campeonato norteamericano representa una oportunidad de oro para que el ‘Orejas’ empieza a dejar sus primer réditos en el conjunto conducido por el estratega Hernán Losada.

El profesional argentino, anunciado el pasado enero como nuevo DT de los ‘Black and Red’, conversó con Pulso Sport sobre lo que esperan del futbolista peruano de 26 años.

“Edison no se ha perdido ningún entrenamiento, ha progresado mucho en la parte físico, siento que todavía no está en su mejor nivel, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para tener la mejor versión de Edison Flores”, indicó el exBeerschot de Bélgica.

Otro de los peruanos que militan en el DC es Yordy Reyna, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación, tras una lesión que sufrió durante un amistoso de pretemporada.

“Yordy, lamentablemente en el partido contra Loudoun United, sufrió una lesión muscular. Para Yordy serán todavía unas 3 o 4 semanas para sumarse nuevamente al grupo al grupo”, indicó Losada. La temporada 2021 de la MLS tiene como fecha de inicio el próximo 17 de abril. El equipo de los peruanos, que se ubica en la Conferencia del Este, debutará en el campeonato frente a Colorado Rapids.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR