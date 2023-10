Desde el inicio de las Eliminatorias 2026, uno de los jugadores que se ha hecho extrañar en la Selección Peruana es Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano continúa con su recuperación en Cagliari, luego de someterse a una cirugía por una lesión en el tobillo. Si bien ya se encuentra en la recta final de este proceso, todavía restan algunas semanas de espera hasta su retorno a las canchas, un hecho que no solo alegra a los fanáticos de la ‘bicolor’, también a los del club italiano, que no la está pasando bien en la Serie A.

De acuerdo con el medio L’Unione Sarda, ‘Lapagol’ está muy cerca de estar recuperado al 10 0%, aunque tomará al menos unas dos o tres semanas más para verlo jugar. “Lapadula continúan con su trabajo personalizado, y el delantero ítalo-peruano espera estar nuevamente disponible para el partido contra el Frosinone (29 de octubre) o, más probablemente, contra el Génova (5 de noviembre)”, sostiene el medio de Cerdeña.

Aunque semanas previas, dicho portal anunció que para la tercera semana de octubre estaría listo el atacante de 33 años, todo pasaría por decisión técnica y del departamento médico de la institución. Quienes sí estarán de vuelta para el próximo partido ante Salernitana será Zito, quien realizó casi todo el entrenamiento del grupo, a falta de un último partido de práctica, mientras que Mancosu y Dossena se van incorporando de a pocos.

La actualidad de Cagliari no es la esperada en la temporada 2023-24 de la Serie A. En ocho compromisos, el elenco de Cerdeña ha sumado dos empates y seis derrotas, cuatro de ellas en las últimas jornadas. Esto ha hecho que equipo se posicione en la última casilla de la tabla de posiciones, con solo dos puntos. La falta de gol, así como de efectividad en las jugadas ofensivas hace que cada fecha se le extrañe más al ‘Bambino’.

Los registros de Lapadula en su última temporada

Gianluca Lapadula tuvo números destacados en la temporada 2022-23. Dicha campaña fue catalogada como espectacular, pues superó el promedio de gol que había alcanzado con el Pescara en la Serie B 2015-16. De los 40 partidos en la Serie B 2022-23, firmó 25 goles con el Cagliari, contando los cuatro que hizo en las rondas de play-offs: dos al Venezia, uno al Parma y otro al Bari, en la ida.

Si bien no apareció en la final de vuelta, eso no le quita el mérito de haber liderado a su equipo hasta estas instancias. Es por ello, que el premio más importante para el delantero de la Selección Peruana fue haber conseguido el ascenso a la Serie A con los ‘Rossoblu’. No obstante, el ariete nacional aún debe esperar algunas semanas más para así volver a jugar en la máxima categoría del fútbol italiano, luego de tres años de ausencia.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.