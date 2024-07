Luego de una gran etapa con Sporting Cristal, Jesús Castillo saltó a la palestra y fue fichado por Gil Vicente de Portugal por cuatro temporadas. Sin embargo, al volante de la Selección Peruana le costó sostener regularidad: en la última temporada solo jugó 13 partidos. En medio de todo este contexto, Depor conversó con Tiago Lenho, director deportivo de la institución lusa, sobre cuál es su situación del futbolista nacional con el equipo dirigido por Tozé Marreco y si es que existe alguna posibilidad de que emigre a otro equipo.

El futbolista peruano Jesús Castillo de Gil Vicente participó con la Selección Peruana en la última edición de la Copa América en Estados Unidos. ¿Ya se reincorporó a los trabajos?

Sí, ha regresado hoy.

¿Está en los planes del entrenador Tozé Marreco para esta temporada?

El jugador tiene contrato con Gil Vicente.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo con Gil Vicente?

Hasta el 2027.

¿Gil Vicente recibió alguna propuesta por Jesús Castillo?

Por ahora no.

En las últimas semanas se manejó la información de que Jesús Castillo no iba a seguir en Gil Vicente...

Sé que se ha hablado de muchas cosas, pero no tenemos nada oficial, y si llega algo que podemos creer que es bueno para el jugador, para que pueda jugar con regularidad, lo vamos a considerar. El jugador jugó muy poco el año pasado, no jugó como era nuestra perspectiva; entonces, si hay algún club que lo quiere, tiene que hablar con nosotros.

¿Alianza Lima de Perú se contactó con Gil Vicente?

He recibido muchos contactos de varios clubes y no tengo que exponer a los clubes. Oficial no tengo nada; entonces, no hay nada de qué hablar.





