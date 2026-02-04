Gol de Philipp Eisele para el 1-1 del Eintracht Frankfurt vs. Athletic Club por la UEFA Youth League. (Video: Athletic Club)
Philipp Eisele, uno de los ‘eurocausas’ captados por la FPF, fue clave en la victoria del Eintracht Frankfurt frente al Athletic Club, clasificando a los octavos de final de la UEFA Youth League luego de una dramática definición por penales. El defensor de 18 años hace poco estuvo convocado por Manuel Barreto como sparring y podría volver a ser tomado en cuenta por Mano Menezes en este nuevo comienzo de la Selección Peruana.

