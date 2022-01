Luis Abram fue presentado como nuevo jugador de Cruz Azul, elenco que espera de nuevo obtener un nuevo título esta temporada de la mano de Juan Reynoso. El defensa nacional se mostró entusiasmado y listo para incorporarse al equipo, de cara a los retos que le toca enfrentar.

“Sé que es un equipo grande, que pelea por títulos, un equipo muy conocido a nivel de América. Uno siempre de chico quiere jugar en un equipo grande, me explicaron el proyecto, así que no lo dudé”, sostuvo el zaguero de la Selección Peruana en conferencia de prensa del club.

Este será la primera experiencia que tenga Abram en México, luego de su paso por España, pero también la primera vez que sea dirigido por Juan Reynoso, DT nacional que la viene rompiendo con el club ‘cementero’. “Es un técnico muy exitoso, no he tenido la suerte que me dirija, hoy se concreta y estoy con mucha ilusión”, indicó.

El zaguero peruano llega al club azteca cuando el torneo Clausura de la Liga MX ya dio inicio, por lo que afirmó que “me toca adaptarme a los compañeros, a la idea que quiere el entrenador y tratar de aportar”. No obstante, para ello deberá esperar unos días, pues debe incorporarse a la ‘bicolor’, de cara a los partidos que enfrentarán por las Eliminatorias.

Un anuncio por todo lo grande

Luis Abram llega a la ‘Máquina’ en calidad de préstamo por un año con opción a compra, atendiendo una necesidad que tenía Juan Reynoso, quien desde hace un buen tiempo lleva buscando reforzar la zaga central ante las bajas de Alexis Peña y Josué Reyes, así como la posible salida de Pablo Aguilar al finalizar el Clausura 2022.

Cruz Azul, por su lado, decidió presentar a su flamante refuerzo con un emotivo video en las redes sociales. “¡Nos complace anunciar la llegada del defensa peruano, Luis Abram!”, fue el mensaje de bienvenida que publicó la escuadra celeste para toda su afición.





