Miguel Araujo renovó por dos años más con FC Emmen, tras su ascenso a la Primera División de los Países Bajos. Si bien la temporada pasada representó un gran reto para el zaguero, finalmente se logró el objetivo y se convirtió en uno de los referentes del equipo, por lo que no sorprende que hasta le consulten por jugadores peruanos en el mercado de pases de verano del ‘Viejo Continente’.

En diálogo con TVPerú Deportes, el central confesó que “se van sumando peruanos”, tras el anuncio del fichaje de Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez, quienes jugarán en la Eredivisie para esta temporada. No obstante, el defensa de la Selección Peruana comentó que antes de la llegada del atacante de Sporting Cristal, le preguntaron si era posible su incorporación para la presente plantilla.

“Con el técnico hablamos un poquito de [Fernando] Pacheco y me pidió si podría venir y jugar, a lo que respondí que de todas maneras. Ha sido titular con Sporting Cristal, no ha tenido problemas y no cualquiera se va a Brasil. Creo que en la liga neerlandesa les va a ayudar mucho, a él y a [Gonzalo] Sánchez”, comentó.

Sobre su renovación, confesó que optó por Emmen, pese a tener más ofertas: “A Dios gracias, hay trabajo, renové dos años más con ofertas, porque tenía oportunidades de México, la MLS y Japón, pero el fútbol en los Países Bajos es importante, voy a estar en una de las ligas top de Europa y quiero mantenerme. Así que yo feliz de renovar”.

Otro detalle que narró fue la buena química que hay con el mandamás del club neerlandés. “La relación con el presidente del club sí es diferente. Encontré a un directivo muy abierto, con un corazón muy noble, que las veces que me ha tocado conversar con él es una persona 10 puntos”, explicó al medio peruano.

Finalmente, dio a conocer qué expectativas se tiene para el equipo para esta temporada. “Mi objetivo es pelear cupo para la Europa League, tratar de mantenernos en la liga en una buena posición y después, si Dios quiere, por el mi esfuerzo, saltar a otra liga top”, dijo. Comienza una nueva etapa para él.





