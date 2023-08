No tenía una pizarra, pero Nolberto Solano ya hacía docencia desde su época como jugador. Lo comprueban los jugadores que dirige en Eskilstuna de la Segunda División de Suecia cada vez que comparten un entrenamiento con él o cuando ingresan a YouTube para ver lo que hacía con su derecha en nuestro fútbol, en Boca Junios y en la mismísima Premier League. En medio de este nuevo reto en Europa, ‘Ñol’ habló con Depor sobre su etapa con Ricardo Gareca en la Selección Peruana y destacó la experiencia del grupo para afrontar las Eliminatorias.

¿Cómo estás durante estas primeras semanas en Suecia?

Contento. Pasó prácticamente un año desde que terminó la etapa en la selección; tuve la oportunidad de trabajar en Perú con Sport Boys, pero no se pudo dar. Y decidí venir a Europa, nuevamente. En Newcastle aún tengo amistades, con excompañeros que ahora son entrenadores y se mantiene esa relación. En medio de ello, estuve muy cerca de estar con Ricardo (Gareca) en Bahréin. Estuve con ellos en las reuniones, de traductor. Y luego por algunas razones, que seguro Ricardo explicará en su momento, no se dio. El fútbol es así.

Luego se dio el contacto con Eskilstuna, y se presentó esta oportunidad. Obviamente desconocía un poco la Segunda División de Suecia, pero siempre digo que el fútbol tiene un mismo idioma. Además, doy gracias a Dios de manejarme con el inglés, que es universal. Una linda experiencia.

Si se daba lo de Ricardo Gareca en Bahréin, ¿ibas como parte del comando técnico?

Creo que ese era el pensamiento de Ricardo, llevarnos a la gran mayoría de los que trabajamos en Perú. Lo de Bahréin era el paraíso, le ofrecían todo a Ricardo, pero el tema que jugaba (en contra) era el del idioma. Y tú sabes que Ricardo lo mejor que tiene es convencer al futbolista, el mensaje en reuniones individuales. Entonces, es diferente cuando uno tiene un intermediario a cuando tiene una conversación en privado. Muchos critican a Ricardo por el tema económico, pero a él la plata no le interesa. Le gusta trabajar en un sitio donde lo quieren, donde puede estar cómodo.

¿Qué otros aspectos sientes que influyeron?

En Bahréin no hay fútbol profesional, los jugadores son amateurs y trabajan; además, por las temperaturas se practica en la noche. No se dio y dos días antes, Alain Goma, un francés que jugaba conmigo en Newcastle, conocía a esta gente del Eskilstuna. Ellos buscaban un entrenador.

En medio de estas conversaciones, ¿tuviste algún contacto con Yoshimar Yotún (jugó en Suecia) o con Sergio Peña (está en Malmö FF)?

Hablé con gente mucho más directa. Gracias a Dios, me ayudó jugar en Europa. Yo tenía de compañero a Olof Mellberg, era mi capitán en el Aston Villa. Él dirigió en esta división y subió a Primera. Luego me puse a mirar un poco la liga. Jugamos cuatro partidos, tres hemos sacado adelatante y empatamos ante un equipo que marcha segundo. El reto era sacarlo del descenso, estábamos en el puesto 15 y ahora vamos novenos. El mensaje, felizmente, llegó rápido. Aprendí mucho por la experiencia que tuve en la selección.

Estás a nueve puntos del tercero, equipo que juega la revalidación. Todo puede ocurrir faltando más de 10 fechas por jugar...

Estás actualizado (risas). Como les digo a los muchachos, tenemos que ser atrevidos, confiar en nuestra capacidad desde un orden. Estamos para agarrar una buena racha y sería algo increíble subir. Es ir partido a partido. Tengo a todos los futbolistas en el condominio, parece que estuviéramos concentrando (risas), y el campo de entrenamiento a ocho minutos. Estoy muy contento con el grupo, por cómo me recibieron. Te vas ganando un poco el respeto gracias a Youtube. Aplaudo ese compromiso que tienen conmigo.

Es muy usual que se usen las parrillas para compartir con los grupos pero allá, ¿qué fórmulas de integración usas?

Era un equipo que venía de siete partidos sin ganar y para llegar al futbolista, la única manera es conversando. Para mí la clave fue el diálogo individual y en conjunto. Por idiosincrasia no hay la parrilla, pero hay otras actividades. Les gusta el tenis, los torneos de ping-pong, de a pocos hemos ganado confianza.

Hoy todo se define en detalles y tomando en cuenta que tú eres un especialista, ¿qué tanto trabajas la táctica fija?

La táctica fija es parte del plan de trabajo de cualquier entrenador. Viví esa experiencia, de ser encargado de la pelota parada en todos los clubes que me tocó jugar. Encima tengo futbolistas que están arriba del 1.87 m., 1.88 m., y 1.90 m. Hay altura en el equipo, pero no hemos hecho muchos goles de pelota parada; tengo que exigirle al servidor que tenga esa precisión porque tenemos buenos cabeceadores. Sin duda, la etapa en la selección fue mi maestría en el fútbol. Fue un aprendizaje espectacular.

¿Hay alguna planificación en Newcastle para los exjugadores, ya sea tomando algún cargo en menores y posteriormente asumir el primer equipo?

Hace siete meses regresé a Inglaterra con la familia, como sabes mi esposa es inglesa. Decidimos estar en Newcastle como base y el club se entera de que regresé. Tuve la oportunidad de hablar con el director deportivo de menores, que fue arquero nuestro; le comenté que estaba en esta situación de volver a involucrarme en el fútbol. La oportunidad uno la tiene que construir. Mi primer paso es mantenerme donde estoy. Quiero enfocarme en esta oportunidad, seguir en este club. No tengo esa bolita mágica para saber dónde estaré en enero. Lo que has mencionado es un sueño para mí y para un montón de exfutbolistas... dirigir en la Premier League. Es la liga donde todos quieren estar. Sería lindo que se me presente esa oportunidad.

El mundo de la blanquirroja

Y un claro ejemplo es Juan Reynoso, quien tuvo un tiempo largo en el fútbol peruano y luego en el exterior. Todo se dio en el momento indicado, más allá de que la salida de Ricardo Gareca -como siempre lo dije- se dio por un mal manejo de Agustín Lozano y compañía...

Si había un técnico peruano que necesitaba una oportunidad, era Juan con todos los méritos que tiene. En el campeonato peruano le fue súper bien, llegó a México y salió campeón en una liga muy complicada. Siempre Perú va a ser un desafío duro para cualquier técnico. Pareciera que por haber llegado al Mundial después de tantos años, tendríamos que rebasar a todos y no es así. Es muy duro. Lastimosamente no pudimos llegar a Qatar, nos tocó un equipo australiano que casi deja a Argentina fuera del Mundial pero la gente no entiende eso. Tenemos que tener la humildad de saber qué tenemos. Vamos a necesitar esa conexión con el hincha.

Ahora hay más cupos para la clasificación...

No nos olvidemos que Paraguay, Colombia y Chile van a reaccionar. Siempre una Eliminatoria es dura. Como nos tuvieron paciencia a nosotros, esa paciencia hay que tenerla (con Juan) porque las Eliminatorias no son fáciles, y el arranque no será fácil. Ojalá que los chicos sigan con el compromiso de siempre, que sigan con esa hambre, por algo son mundialistas. Paremos un poco con ese discurso del recambio, porque no podemos hacer esa tarea hasta que los clubes no cambien.

La Federación -tienen que entender muchos de tus colegas- es la selección. Yo entreno a la sub 17, tengo que ir mañana a Huancayo, a Ayacucho, a cualquier parte del país y tengo que ver a los futbolistas. No tengo que ir a un campeonato de barrio en el Callao, en San Juan de Lurigancho a ver qué futbolista juega. Eso no es normal. Los normal es que un chico de 15, 16 años con talento esté en un club, entrenando donde tiene que entrenar y a partir de ahí se dan las cosas. Tenemos que exigirle a los clubes. Porque si no se le exige a los clubes, todo es Primera y los recambios no existirán. Porque el futbolista de 17, 18 años tienen que ir por una plataforma.

Siento que fue injusta la foto final de Ricardo Gareca y su comando técnico tras el partido ante Australia. ¿Cómo asimilaste ese momento?

El fútbol es así. A veces solo queda lo malo. Hay todas las excusas. Por qué llegamos antes, por qué entrenamos en ese lugar, por qué esto o por qué lo otro. Esto es fútbol, se perdió y hay que reconocer que Australia hizo un gran partido. El equipo no estuvo a la altura sabiendo que era un solo partido. Luego fuimos a los penales, donde no hay garantías. Mira a Brasil, se quedó fuera de un Mundial (perdió ante Croacia en cuartos de final). Lo más importante es buscar lo positivo. Juan es una persona inteligente, Juan Carlos (Oblitas) sigue en la federación. Espero que se valore todo lo bueno.

Y empezar con todo desde el arranque y ser ambiciosos para luchar en los primeros lugares, más allá de los nuevos cupos.

No hay que ponerse metas, hay que ir fecha a fecha como decía Ricardo. Perú tiene que ir fecha a fecha. Sumar es lo más importante. No hacer lo que hacíamos en mi época de jugador: ‘A este le ganamos, a este no’, y al final no hacíamos nada. Esa experiencia Juan la va a transmitir. Luego tocar hacer lo más duro, ganar partidos de visita. Estos chicos ya lo saben, ya tienen muchas vivencias así.

¿Cuál es la credencial más fuerte de Perú?

El recorrido de los futbolistas, hay un 70 % que tiene más de 70 partidos con la selección. Entonces, ese puede ser el gran soporte para esta Eliminatoria, esa experiencia vivida no te la regala nadie. Y eso hay que valorarlo. De afuera se grita hay que hacer el recambio, ¿y la plataforma? Es diferente jugar un torneo sudamericano, una Copa Libertadores, con todo respeto, a una Eliminatoria, porque juegas contra los mejores del mundo.

En su momento hubo muchas interrogantes respecto al nuevo llamado de Paolo Guerrero a la gira en Asia. Pero llegó a LDU de Quito y está jugando. ¿Hubo mucha injusticia con él?

Paolo va a seguir con vida, es un profesional que se mantiene y hay que aplaudirlo. Por algo se mantiene donde se mantiene. Nuestra cruda realidad, es que Valera es el único delantero que está en el fútbol local, en un equipo importante y el resto está lleno de puros extranjeros. Mientras estemos en esa búsqueda del ‘9′ y Paolo se siga manteniendo en el nivel que se mantiene, va a tener todas las chances de continuar en la selección. No pidamos algo cuando no lo tenemos. A Paolo hay que respetarlo. Fue importante para estar en un Mundial.

Recuerdo mucho la entrevista que le hicieron en ESPN y pidió que no le hablen del retiro. ¿A ti te costó aceptar ese momento?

Todos vivimos distintas etapas. Yo después de la ‘U’ volví a Inglaterra. Jugué un periodo corto en Leicester City, en 2010, y de ahí estuvimos a punto de clasificar a la Premier y mi técnico se va a Hull City. Pero llega un momento en el que te das cuenta que el cuerpo no es el mismo, que la pretemporada te va costando. Lo que siempre aprendí. es que yo espero dejar el fútbol y que el fútbol no me deje. Ya era más de dirigir dentro del campo que de moverme. Y decidí realizar el curso de entrenador en Inglaterra y se dio la oportunidad de ir a Perú a dirigir.

Tenemos la gran aparición de Bryan Reyna, aunque va más por fuera. Si le suma gol, estamos ante un jugador que puede emigrar. Incluso estuvo sonando en Gremio de Brasil...

Sí, Bryan tiene un desafío muy duro. Es un jugador importantísimo, es de lo más parecido a Carrillo. Es un jugador que se ve en el fútbol moderno, donde se juega con tres delanteros. Tiene toda la capacidad, ojalá pueda estar al nivel de esta eliminatoria. No hay que ‘quemarlo’, no darle toda la responsabilidad porque es un chico que tiene que fortalecerse.

Juan Reynoso en el equipo adulto y ‘Chemo’ Del Solar es director de menores en la FPF. ¿Qué te dejan esas designaciones?

Sin duda, da gusto de ver esta designación, con la experiencia de José, Pablo (Zegarra) también. En Argentina está Aimar, Mascherano, eso es identidad y da gusto que estén excompañeros. Desearles lo mejor, pero el trabajo no es de la federación, vuelvo a repetirlo. La federación no es una academia de fútbol. La federación está para exigirle a los clubes un trabajo serio y profesional. Para que los jóvenes tengan una oportunidad hay que hacer una plataforma. Hay que darle una oportunidad al futbolista peruano para que haya recambio. Para no sufrir y encender velas para que Paolo siga bien, Valera no se lesione; Lapadula apareció por casualidad, por su madre peruana.





