Oliver Sonne fue uno de los jugadores de la Selección Peruana que se robó las miradas, en la última jornada doble de las Eliminatorias 2026. Si bien el lateral derecho de Silkeborg IF no sumó minutos en los duelos contra Chile y Argentina, sí pudo integrar los trabajos de preparación, lo que lo ha llevado a tener como próximo objetivo el estar en el once de Juan Reynoso en los siguientes cotejos internaciones. Sin embargo, como es sabido, para lograr dicho objetivo hay que estar en óptimas condiciones, un hecho que el jugador de ascendencia peruana toma muy en serio, en especial, al demostrar fecha a fecha en la Superliga de Dinamarca que es uno de los mejores.

En esta oportunidad, en las redes sociales del torneo danés se dio a conocer la lista de los once mejores jugadores de la jornada 12 del torneo, quienes conforman el equipo ideal. En esta oportunidad, Sonne fue incluido por su buena participación en la victoria que tuvo Silkeborg IF frente a Hvidovre, por 2-1. Aunque no sumó asistencias o goles, el defensa demostró ser pieza fundamental del entrenador, quien lo mantuvo a lo largo de todo el partido para así mantener la presión en campo rival.

En este once también figuran el guardameta Andreas Hansen (FC Nordsjælland); los defensas Tobias Molgaard (Aarhus GF), Adamo Nagalo (FC Nordsjælland), Marko Divkovic (Brøndby IF); en la volante están Lasso Coulibaly (Randers FC), Oliver Sorensen (FC Midtjylland), Rasmus Falk (FC Copenhague), Mikael Anderson (Aarhus GF); mientras que los delanteros elegidos fueron Tobias Bech (Aarhus GF) y Alexander Lind (Silkeborg IF).

Once ideal de la fecha 12 en Dinamarca. (Foto: @superligaen)

Con dicho triunfo, Silkeborg IF se ubicó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 25 puntos, a uno de alcanzar al actual líder FC Copenhague, a falta de 10 fechas para conocer al ganador de la temporada 2023-24. El próximo compromiso del elenco de Sonne será contra Odense BK este domingo 29 de octubre desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Además, está pendiente el duelo por los octavos de final de la Copa de Dinamarca, que se jugará el 1 de noviembre.

Los números de Sonne esta temporada

Si de números se trata, hay que señalar que el jugador danés-peruano sumó tres regates, cinco entradas, un quite de balón y nueve duelos ganados, además de tener 72 toques de balón a lo largo del compromiso contra Hvidovre, de acuerdo al portal especializado Sofascore. Esto le dio un puntaje total de 7.0 en la última jornada. Otro punto importante es que, desde que arrancó la presente campaña, el defensa ha sido titular en todos los partidos.

En lo que va del año, suma 31 partidos jugados con su club y registra 2 790 minutos en campo. En el caso de la temporada que viene jugando, lleva 12 duelos, 1 080′, una asistencia y tres tarjetas amarillas.





