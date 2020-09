El disparo que Pedro Aquino estrelló en el palo derecho de Hugo Lloris, cuando enfrentamos a Francia en el Mundial de Rusia, hasta ahora tiene reproducciones en YouTube. Algunos lo hacen con la ilusión de que en alguna repetición la pelota ingrese, pero lo que muy pocos conocen es que el volante de la Selección Peruana puso play cuatro meses después para cobrarse una pequeña revancha. En una entrevista con el periodista César Vivar, la ‘Roca’ nos contó detalles de cómo logró ingresar aquella vez a Estados Unidos para jugar un amistoso contra Chile, el cual ganamos 3-0 y, encima, con un doblete suyo.

Estás pasando un buen momento con León: marchan cuartos y a un puntito de tres históricos (América, Cruz Azul y Pumas). Así imposible quejarse del presente futbolístico, ¿no?

Vamos muy bien, pero la verdad hay mucha competencia. Los tres primeros tienen 19 puntos y luego nosotros con 18. La tabla está apretada y tenemos que seguir ganando y defendiéndonos con todo para asegurar la liguilla, que es lo más importante.

Si bien en estos días se conocerá si se juega o no las Eliminatorias, de comenzar en octubre te toma en un buen momento, físicamente impecable y sin lesiones...

La verdad me agarra en buen momento y con continuidad y eso es lo más importante. Ahora queda seguir teniendo continuidad y después llegar a la selección, aunque no para a ver qué pasa, sino a ser protagonista.

Con todo esto de la pandemia, cambiaron muchas cosas, sobre todo con las rutinas físicas y alimenticias. ¿En tu caso potenciaste algo?

Si bien uno aprovecha el tiempo para estar con la familia, lo real es que cambiaron demasiadas cosas. Ya uno comienza a excederse con la comida. Y el futbolista vive del día a día, de su cuerpo, de los entrenamientos y la verdad uno ya estaba en casa con la adrenalina de querer hacer algo. Y si bien gracias a Dios tengo espacio, no es la misma motivación entrenar solo, que hacerlo con los compañeros.

¿En León les enviaron equipos para entrenar o llegaron a ir al club?

No nos mandaron, cada uno compraba sus cosas y cada uno trabaja en su casa. El profesor mandaba algunos trabajos y en casa se cumplían.

El grupo de la selección es muy unido y sé que celebran la capitanía de Araujo; los minutos que suma Peña; la llegada de Tapia a España; y, por supuesto, tu presente en México: ¿eres de ver lo que ocurre con tus compañeros?

Soy muy poco de ver fútbol como siempre lo he dicho. La verdad mi pasión es estar dentro del campo y jugarlo. A veces entro al Instagram y veo (todos esos logros). De hecho motiva y da alegría que otro peruano esté triunfando en otro país, en su club.

¿Hay ansiedad en el grupo por jugar Eliminatorias?, ¿en tu caso cómo lo estás manejando?

Mi cabeza está 100% en León. Igual no te voy a mentir que estoy entusiasmado porque ya empiecen la eliminatorias, de que todo vuelva a la normalidad y jugar los partidos con Paraguay y Brasil (fecha doble en octubre). Pero si me preguntas ahora, mi cabeza está en León, en seguir haciendo las cosas bien, seguir de titular y tener continuidad. Esperaremos a una semana que se dé la convocatoria o llegar a Perú para encontrarme con los amigos de la selección.

Contra Brasil, en el amistoso del año pasado en Los Ángeles, jugaste junto a Yotún y Tapia en el mediocampo: ¿sientes que se repetirá esa estrategia en algunos partidos de las Eliminatorias?, ¿lo llegaste a analizar?

Yo creo que hemos terminado jugando los tres, ‘Yoshi’, Tapia y yo, y la verdad nos ha ido muy bien. Y justo contra Brasil (ganamos 1-0 con tanto de Luis Abram). Somos tres jugadores con la mismas características. Esperemos que el profesor Ricardo vea la mejor alineación y solo hay que estar atento para eso.

Hay un punto de quiebre en el futbolista peruano respecto al tema de creer. ¿Tienes algún recuerdo con Ricardo Gareca donde te haya manifestado algo que lo tengas siempre presente?

Todos conversamos siempre por el ‘profe’ Ricardo. En cada convocatoria siempre tenemos charla y siempre trata de meternos esa idea, que es de creernos que somos buenos, que estamos preparados, que podemos competir ante cualquier país y que ya los otros equipos no nos ven como el equipo peruano al que le metían cuatro o cinco, al que jugaba bonito y no ganaba. Creo que ahora a la hora de entrar a la cancha nos ven con respeto.

De arrancar las Eliminatorias en octubre, lo haríamos sin Paolo y Edison por lesiones: ¿cuántas chances perdemos sin dos jugadores que pertenecen a la base de Ricardo Gareca?

De hecho que tenemos buenos nueves en Perú, pero reemplazar a Paolo está difícil, está complicado. Puede jugar Raúl, Jefferson. Pero después que digamos vamos a reemplazar con un jugador que recién está saliendo por Paolo, sí estará complicado. Paolo y Edison son claves para la selección. Será complicado pero creo que venimos haciendo las cosas bien desde hace unos años.

¿Qué te parece como futbolista Santiago Ormeño? ¿Se habla mucho en México sobre la posibilidad de que lo aseguren ante esta chance que vista nuestros colores?

De hecho es un buen jugador, viene haciendo goles y buenas cosas en Puebla. Pero ya esas decisiones las toma el profesor Ricardo. El profesor, como siempre lo ha dicho, tiene las puertas abiertas para todos los peruanos. Nunca se cierran las puertas de la selección, así que si él decide estar con la selección de Perú, encantando. Sé que va a aportar y nos puede ayudar bastante.

¿Ya te acostumbraste a las entrevistas por Zoom o es mejor un mano a mano, por ejemplo, en el aeropuerto?

Mano a mano siempre está mejor. Además porque es un ratito (risas).

Se vienen tres partidos claves (Querétaro, Pumas y San Luis)...

Son tres partidos difíciles, pero hay que ir partido a partido. Sobre todo ante Querétaro, partido que jugamos el domingo...

Que sea con gol porque ya extrañamos una celebración de Aquino...

Ya le hice gol y esperemos que se pueda repetir.

¿Qué se dice de Yoshimar Yotún en México?

Sabemos la clase de jugador y persona que es. Acá y donde vaya será querido por todos. Hablan muy bien de ‘Yoshi’ en México, es un gran jugador y con una técnica impresionante.

¿Te llegaste a comunicar con Renato Tapia por su llegada a Celta de Vigo?

No pude mandarle el mensaje, pero ya en la selección habrá su respectivo abrazo y, claro, las felicitaciones. Contento de que haya llegado a una liga buena como es la de España.

¿Sientes que en tu carrera eso se puede dar y si es así en qué liga de Europa te visualizas?

Me veo en diciembre levantando la Copa en México y lo otro llegará en su momento. Por ahora solo mentalizado en salir campeón con León.

¿Hubo oferta para salir del fútbol mexicano?

Sigo pensando en México y en León, y lograr el objetivo que todos quieren.

Saliste jugando con clase, como cuando en Miami, en el 2018, mostraste en migraciones tu foto con la Selección Peruana y tu disparo al palo ante Francia...

No me dejaban entrar. Estaba asustado. Yo pensaba que me regresaba.

Recuerdo que fue un amistoso FIFA...

Y más que uno no sabe inglés (risas), se me estaba complicando. Se me venía la noche.