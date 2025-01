En medio de la incesante búsqueda alrededor del mundo de jóvenes futbolistas con raíces peruanas para representar en el futuro a la selección peruana, apareció el nombre de Nickolas Alfaro. Tiene 16 años, se desempeña como mediocampista central y acaba de lograr un hecho importante que podría despegar su carrera como futbolista: llegar al plantel principal del Sydney FC y firmar su primer contrato profesional con el club más importante del fútbol australiano.

El área deportiva de los ‘Sky Blues’ decidió apostar por sus canteras esta temporada y darle oportunidad a chicos talentosos para integrar el plantel. Dentro de ese grupo se encuentra Nickolas Alfaro, quien es considerado una de las joyas más prometedoras del Sydney FC. El joven futbolista firmó un contrato por tres años, en los que se espera que pueda ganarse un espacio dentro del plantel y alcanzar un buen nivel en la alta competencia. “Es un sueño hecho realidad”, dijo para las redes sociales del club.

Alfaro describió como una “sensación increíble” haber llegado al primer equipo de los ‘Sky Blues’, institución de la cual es hincha y a la que promete retribuirle la confianza que han depositado en él. Eso sí, también se dirigió a los fanáticos del Sydney FC y les prometió entregarse al máximo para conseguir los objetivos deportivos esta temporada. “Es increíble llevar el escudo y representar al club profesionalmente. [...] Los aficionados pueden esperar emoción, creatividad y consistencia. Daré todo lo que pueda para entretener y contribuir al equipo”, expresó.

Si bien es el primer contrato profesional que firma, Nickolas Alfaro ya sabe lo que es jugar en una competencia de alto nivel. Hace más de un mes apareció en la AFC Champions League Two durante un partido entre Sydney FC y Kaya FC. Es más, a mediados del año pasado se estrenó profesionalmente en la Australia Cup, donde dejó buenas sensaciones y pudo convencer al comando técnico de Ufuk Talay.

“Soy un mediocampista central al que le gusta tener el balón, avanzar y crear ocasiones. También trabajo mucho en defensa”, se definió Alfaro como futbolista. Precisamente, esas condiciones lo llevaron también a ser habitual convocado a las selecciones juveniles de Australia, como la Sub 15 y Sub 17. Sin embargo, al tener también raíces peruanas, todavía no está definido si su deseo final será representar a los ‘Socceroos’ en el combinado absoluto o llegar a la selección peruana en un futuro cercano.

¿Qué otros peruanos emergieron del fútbol australiano?

En los últimos años parece común ver futbolistas con raíces peruanas que emergieron del fútbol australiano. Los dos casos más recientes son los de Aydan Hammond y Alexander Robertson. El primero de ellos juega en el Western Sydney Wanderers, se desempeña como extremo por ambos lados y no hace mucho hizo su debut profesional en la A-League. Lleva dos goles en 11 partidos disputados y se proyecta como una de las revelaciones de su equipo. Sus padres son peruanos, le tiene un gran aprecio a la cultura incaica y su deseo es representar a la ‘Bicolor’

Por otro lado, Robertson es un caso especial. El futbolista de 21 años juega en el Cardiff City de la Championship de Inglaterra (Segunda División). tras no encontrar espacio en el plantel principal del Manchester City, y ha logrado adueñarse de la titularidad como volante ofensivo. Además de tener la nacionalidad australiana y peruana, Alex también puede representar a Escocia e Inglaterra.

Si bien era habitual convocado a la selección juvenil de Australia, Robertson se declaró no elegible a fines de noviembre. Esa situación motivó los rumores respecto a la posibilidad de jugar por Perú. Hasta la momento, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se ha pronunciado respecto a las intenciones del jugador y la opción de ser elegible por el combinado nacional en el mediano plazo.

Alexander Robertson es nuevo jugador del Cardiff City. (Foto Cardiff)