La Selección Peruana tiene dos retos muy importantes para el mes de marzo. El primero es Uruguay, un rival que ha logrado repuntar en las últimas jornadas de las Eliminatorias a Qatar 2022, llegando a escapar al cuarto puesto de la tabla. El segundo es Paraguay en Lima, al cual sí o sí se deberá ganar.

Al respecto, Renato Tapia manifestó a Sports Center (ESPN 2) que el duelo contra Uruguay hay que “tratarlo como tal, como una final y llevarnos los puntos necesarios para seguir en la pelea para ir al Mundial. Será así, muy luchado. Montevideo es una cancha donde los resultados no van a nuestro favor, como lo es Colombia, pero al final se dio los resultados”.

Perú se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones de las Clasificatorias con 21 puntos, tras el empate frente a Ecuador en Lima. Mientras que Uruguay está un punto más que la ‘bicolor’, por lo que se encuentra en el cuarto lugar, de allí la necesidad de salir con una victoria de Montevideo para así estar más cerca del siguiente Mundial.

Respecto a Ricardo Gareca, Tapia manifestó que es el “mejor entrenador de la última década” para la Selección Peruana, aunque no se aventuró a mencionar si lo era de todos los tiempos: “no sabría decir si Gareca es el mejor. Solo lo he tenido a él, pero es un gran estratega”.

También habló del rol que viene cumpliendo con el equipo, en cada cotejo de la ‘bicolor’. En ese sentido, admitió que asume un puesto más de pivote: “Es un poco más natural. Hay que apoyar y tener un hombre siempre demás para defender. Con el tiempo uno lo va a prendiendo y ajustando de la mejor manera”.

Renato Tapia también habló sobre su presente en el Celta de Vigo, incluso, hizo una comparación con la liga de los Países Bajos. “Mucha intensidad, mucho recorrido. Corremos mucho con Vigo, aún sin el balón, eso ‘jala’ la vista del espectador y con el balón mucho ritmo, moviendo de un lado para otro. Tal vez eso no se veía mucho en Feyenoord, porque los rivales no exigían mucho”, explicó.





