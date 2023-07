Prácticamente ya pasó un mes de aquel 4 de junio, pero aún el desahogo permanece en el Estadio de Balaídos y en las calles de Vigo. No fue una fecha cualquiera: Celta se impuso por 2-1 ante Barcelona y conservó su lugar en LaLiga. Renato Tapia fue parte de aquella hazaña pero hoy solo quiere recordar dicho episodio como un impulso para lo que viene en España. El volante de la Selección Peruana habló con Depor sobre los nuevos tiempos que vienen con Rafa Benítez en la dirección técnica y, por supuesto, de la bicolor: las giras en Europa y en Asia, y el regreso de Paolo Guerrero.

Al frente estaba Barcelona y se quedaron en Primera. Qué cierre de temporada con el Celta, ¿no?

No había excusas. Hicimos buenos partidos, quizás algunos no tan buenos. No tuvimos los resultados que queríamos y se nos complicó al final. Tuvimos que ganarle a un Barza ya campeón, pero siendo el Barza y con todos sus titulares. Se complicó de manera innecesaria.

Siento que fue una campaña donde te tocó jugar en varias posiciones. Me tocó estar en el choque ante Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, y creo que hiciste un partidazo de central. Ahora, sin echarle la culpa a las demás líneas de tu equipo, uno veía que en cualquier momento iba a llegar el gol...

A nivel personal me fue bien, pero no interesa porque al final perdimos. Y esa es la calidad del Real Madrid. Nos llegaron tres veces, y nos hicieron dos goles. Una en el ángulo y la otra de pelota parada. Es así, te enfrentas a grandes en una liga que dicen no es muy competitiva, donde la pelean Real Madrid y Barza. Tienen cracks (ambos clubes) y te definen partidos en cuestión de segundos. Es complicado.

Llegó Rafa Benítez al comando técnico. ¿Eres de los que está pendiente de las contrataciones de tu equipo?

Me voy a unir a los entrenamientos el lunes (con Celta de Vigo) y estuve conversando con mis compañeros. Ahora se fue Orbelín (Pineda), compraron a Carles Pérez y regresó Unai Núñez; es decir, voy siguiendo algunos datos porque me gusta estar pendiente de mis compañeros. Estamos mucho tiempo juntos y es bonito estar pendiente a eso.

¿Ya tuviste alguna comunicación con Rafa Benítez?

Es un técnico que no necesita introducción. Le va a sumar muchísimo al Celta; estoy seguro de que va a tomar la mejor decisión para ayudar a hacer del Celta un equipo grande, sobre todo en el campo de juego. Vamos a ver qué tal, yo soy un obrero más que se va a unir a la pretemporada y luego iremos creciendo.

Imaginemos que en un primer contacto, Rafa Benítez te consulta: ¿tú estás más cómodo cerca al arquero o en la volante?

Con tal de estar en el once, donde sea. Ponme a un costadito, pero si suman once estoy allí (risas).

¿Qué tan clave es ello para dirigir la mirada a torneos internacionales?

Es importante manetener la cabeza y saber qué queremos. Tener claro que somos un gran equipo porque no hemos ganado de suerte a Barcelona y ya está. Le ganamos bien, se jugó un partidazo. Ese partido te refleja que sí se puede y que depende de nosotros.

La mirada en las Eliminatorias

Nos llamó la atención no verte en la convocatoria (ante Corea del Sur y Japón), pero Juan Reynoso aclaró en conferencia de prensa que fue por un tema personal. Te consulto, ¿qué tan pendiente estuviste de la gira en Asia?

Fueron meses bien duros para la familia; la verdad sentí que necesitaba este espacio y tiempo para conectar con ellos, para estar tranquilo y creo que hace mucho tiempo no tenía unas vacaciones largas. Y gracias a Juan (Reynoso) porque sentía que tenía que pedir permiso a la selección, porque en toda mi carrera la selección siempre estuvo un peldaño más arriba que todo lo que respecta a mi carrera y mi vida. Entonces, gracias a Juan tuve este tiempo con la familia. Se lo agradezco mucho.

Me pasó de imprevisto, no tenía planeado (no ir), estaba jugando y me sentía bien. Para mí era importante ir a esta gira, me huebiese gustado ir a la gira asiática. Pero son momentos en la vida donde uno dice para un poco, o sino se te va a venir el mundo encima. Ya en su momento lo diré cuando la familia esté tranquila y preparada. Pero sí seguí los partidos, contra Corea me levanté a las 7 de la mañana porque estaba en otro lugar y el otro partido me agarró en Lima, a las 4:55 am.

Se nos presentaron cuatro rivales bravos: Alemania, Marruecos, Corea del Sur y Japón...

Ha sido una odisea y justo lo conversábamos con la gente de la Federación, que hay cosas que el jugador puede tolerar pero esto de viajar tantas horas, prácticamente tres, cuatro días después de que acabe el partido. De hecho somos la única liga en la que los jugadores salen de sus equipos una semana antes. Entonces, al jugador le cuesta, le ha pasado factura a todos. Llegaron sábado y algunos jugaron lunes y martes; a la semana siguiente Copa Libertadores. Pero lindo al final, porque es una experiencia que pocos vivieron. Yo no. Es una bonita plaza, se abrió ese mundo de ir a Asia. Para mí es una experiencia que al fútbol peruano lo enriquece mucho.

Te quería preguntar, más allá del difícil momento que vivimos en Madrid (algunos jugadores fueron agredidos por la policía de España), los banderazos siempre estuvieron y sé que van a estar en las Eliminatorias. Sin duda, no hay que alejarnos de la gente porque son fundamentales.

Hay que ser conscientes de lo que la Policía de otros países piensan y sobre todo en Madrid, porque es una ciudad donde los latinos de repente no están bien vistos. Es difícil, uno se emociona al ver a su selección, tantos peruanos fuera de su país. De repente no lo vemos pero es gente que no ha visto a tanta gente reunida. Están bailando, cantando, te llenas de algarabía y felicidad, y quizás otros ven que estás haciendo alboroto. Tengo amigos en la Blanquirroja y en la Franja... todos me han dicho que irán a Asunción; entonces ese aliento de la gente y ese punche nos ayudan y nos ayudaron en muchísimas partes.

Confío en la experiencia de los jugadores y lo que es el grupo. Creo que Bryan Reyna va a aportar, y a título personal siento que el regreso de Paolo Guerrero es importante. ¿Cómo evalúas la actualidad de la selección?

Siempre va a ser decisión del técnico, pero lo que te da Paolo, hoy en día en el fútbol peruano, no te lo da nadie. De repente estoy jugando en España; Gallese está en Orlando con 100 partidos; Yoshi en Cristal como capitán y ha jugado en la selección muchísimo; pero no tienes un jugador referente que vaya, se plante y lo respeten. Que todo el mundo esté detrás de él. Justo lo comentaba la otra vez, si no es el mejor delantero de todos los tiempos, pega en el palo. Para mí es un orgullo que sea mi capitán, que esté en la selección. Porque es un ejemplo para todos. de constancia, de querer. Que la edad no es un motivo para no estar.

Y también está Bryan, Lora, López, son jugadores jóvenes. Grimaldo, que se puede sumar, la está rompiendo en Cristal. Percy Liza, que de repente se fue un poquito porque se quedó sin equipo, tiene unas condiciones tremendas. Creo que hay jugadores que se pueden explotar, que si siguen con sus buenas actuciones, van a sumar a la selección. Y en verdad es eso, encontrar esa gente que esté dispuesta a dejarlo todo en la selección, que cuando llegue a la Videna sea un cambio de chip, que se pongan en modo selección.

A propósito de ‘Yoshi’, vi tu saludo, con algo de sarcasmo, por sus 200 partidos en Sporting Cristal.

Lo que pienso es que existe la crítica constructiva. Si tú me quieres decir algo, que de repente estoy haciendo mal, normal, pero que vayan más lejos, molesta, da rabia. Sobre todo porque uno conoce a ‘Yoshi’, sabe cómo es, la calidad de persona que es. Se cuida, prácticamente llevó a Cristal hacia arriba. Se le maltrató mucho en los primeros meses en Cristal y ahora está demostrando que le sobra calidad, se pone el equipo al hombro. Sale jugando en Bolivia como si estuviese en el llano (en el partido ante The Strongest), mete un pase en una contra letal. Estoy feliz que le vaya bien a él, a Cristal, que le tengo mucho aprecio, y la gente se está dando cuenta del verdadero Cristal, que está creciendo y que está en un nivel muy top.

Está la vuelta de Edison Flores. Siento que jerarquiza a nuestro torneo y le va a dar una mano importante a Universitario de Deportes en la Sudamericana

Estoy feliz por el ‘Orejas’, porque si hay un lugar en el mundo donde él puede demostrar su fútbol, puede volver a ser el ‘Orejas’ que era, fuera de lesiones, creo que es la ‘U’. Tanto como la ‘U’ le ha dado a él, él le ha dado a la ‘U′. Estoy seguro de que le va a ir espectacular, la va a romper. Se lo dije porque si bien la idea es estar en el extranjero, a él le va a ayudar muchísimo esto. Siento que vamos a tener de vuelta al goleador de estos últimos 10 años. Entonces estoy seguro de que el ‘Orejas’ la va a romper. No importa si soy de Alianza, de Cristal o de la ‘U’. Si el ‘Orejitas’ está feliz, está en uno de los mejores equipos del Perú y a él lo va a llevar para arriba, bienvenido sea.

Además demostró su valía, con perfil cambiado, ante Corea del Sur. Después Juan Reynoso hace los cambios porque quería ver jugadores. A mí no me gustó el 4-1 ante Japón, pero creo que el comando técnico quería ver a todos.

Al final es un poco de probar, tratar de que todos jueguen. Es una gira donde también se ven a los jugadores. Después de esto, Miguelito (Araujo) se fue a Portland Timbers. Hay muchas cosas que la gente no ve, que es una oportunidad para nosotros mostrarnos, tratar de ver cómo encajamos no solo en la selección, sino también en nuestros equipos. Sí, ya se acabó el modo prueba, ahora estamos en modo Eliminatorias. Ya no hay margen de error. Sabemos que tampoco hay excusas. Vamos a ir con todo, confiamos en el comando técnico, en los jugadores, la gente que nos rodea, fiosioterapuetas, utileros. Vamos a hacer una buena Eliminatoria.

En septiembre vamos por todo. Para que la Eliminatoria sea buena y no sufrir en el final, creo que no debemos transitar esas montañas rusas de las últimas dos eliminatorias (a nivel resultados)...

Lo más importante de estas Eliminatorias será no perder en casa y creo que eso nos va a dar mucha vida. Eso es lo más importante.

Y robar puntos afuera. Tengo la ilusión de ganar en Asunción

Si no pierdes en casa, afuera es tirar todas tus fichas, es ir a ganar. En casa no perder, sumar de a tres siempre y afuera ir con todas las papas quemando.

El nuevo proyecto de Tapia

¿Vas a seguir cambiando de looks?

Va a volver (el look clásico)

Yo no sé qué voy a hacer con mi barba, ¿a dónde tengo que ir?

Barba Negra. Calle Colón 181 (Miraflores).

¿Quién lo administra?

Mis socios y mi hermano están involucrados en la barbería. Hay gente muy linda en un proyecto muy grande y la verdad que hay gente que me está apoyando. El jefe de barberos es top.





