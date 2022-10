Por tal razón, Depor se comunicó con tres periodistas que cubren al ‘Cacique’, para conocer un poco más acerca de la situación contractual del futbolista de la Selección Peruana. ¿Es posible su renovación? ¿Qué se dice en la interna de Colo Colo? ¿Qué tan importante es Costa para el club? Estas son algunas de las preguntas que respondieron los hombres de prensa.

Incertidumbre

Por ahora en Colo Colo solo se piensa en el título, ya que podrían salir campeones ligueros en la siguiente jornada del torneo mapochino. Todavía no se ha dado inicio a las negociaciones para la ampliación del vínculo con el uruguayo-peruano. Así lo señala Cristopher Brandt de ESPN Chile, quien también señala que el tema de los cupos extranjeros podría terminado siendo un factor decisivo.

“No hay avances. El tema se verá una vez que termine el torneo y Colo Colo pueda obtener el título. Hasta ahora no se han sentado a conversar. El club no tiene cupo de extranjeros para poder reforzarse el 2023 y Costa es el único extranjero que termina contrato. Me parece que eso puede ser relevante”, explicó.

Jugadores extranjeros de Colo Colo 2022

Jugador País Fin de contrato Gabriel Costa Uruguay-Perú 2022 Juan Martín Lucero Argentina 2023 Agustín Bouzat Argentina 2023 Maximiliano Falcón Uruguay 2023 Emiliano Amor Argentina 2024

Por su parte, Pedro Marín de TNT Sports afirma que todo va a depender de la continuidad del actua estratega. “La dirigencia espera la evaluación del cuerpo técnico. Gaby es fundamental para el técnico Gustavo Quinteros y va a depender mucho si sigue o no el DT. Si se va Quinteros es muy probable que Costa también se vaya, pero si sigue el entrenador, Costa seguirá”.

Gustavo Quinteros le ha dado su confianza a Costa durante la temporada. (Foto: Agencias)

Edson Figueroa del portal Dale Albo va más allá y revela que parte de la dirigencia colocolina no ve con buenos ojos que continúe el exfutbolista de Sporting Cristal: “Se que hay directivos que por edad se oponen a la renovación, pero lo que si queda claro es que se trata de un futbolista que gusta mucho al técnico. Yo consideró que no se terminará dando un nuevo acuerdo”.

Aún no convence

Pese a que los buenos números de Costa durante la temporada lo colocan como uno de los jugadores claves del plantel albo, Brandt indica que se trata de un futbolista que no ha podido mostrar un rendimiento sostenido, generando anticuerpos en la hinchada.

“Es un jugador importante, titular indiscutido para Quinteros. El segundo goleador del equipo y clave en el funcionamiento. El problema es su irregularidad, tiene partidos buenos y otros intrascendentes, eso genere un amor y odio constante con el hincha”, sostiene.

Línea que sigue Marín, afirmando lo siguiente: “Ha tenido una temporada de altos y bajos. Pese a eso, es titular indiscutido en el equipo y siempre ha generado peligro. Por lo mismo, era llamado a la Selección de su país también. El lineas generales ha rendido y en los cuatro años en el club comenzó de menos a más y se ganó la confianza de los entrenadores que ha tenido”.

Estadíticas de Gabriel Costa en la temporada 2022

Torneo PJ Partidos como titular Goles Asistencias Primera División 22 21 9 4 Copa Libertadores y Sudamericana 8 3 1 4 Copa Chile 4 3 2 -

Para cerrar, Figueroa no descarta que Gabriel Costa pueda quedarse en suelo sureño, en caso Colo Colo decida no seguir contando con sus servicios. “Tengo entendido que el jugador tiene ganas de quedarse en Chile. Más allá de que sea en el ‘Cacique’, se siente muy cómodo en nuestro país”, zanjó.

