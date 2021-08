Ni bien terminó la Copa América en Brasil, uno de los nombres que más sonó alrededor de la Selección Peruana fue el de Wilder Cartagena. Y no solo por los 104 minutos que acumuló en cuatro partidos, sino por los clubes que lo buscaban tras su salida de Godoy Cruz. Apareció una chance de Rosario de Central y también de Turquía. Pese a ello, el volante finalmente decidió llegar a Ittihad Kalba de Emiratos Árabes.

La decisión fue meditada y en el camino incluso conversó con el comando técnico de la blanquirroja. “No conversé con el profesor Gareca, sino con el profesor Bonillo cuando había tomado la decisión. Le comenté y creo que lo tomó a bien, solo me pidió que trabajara mucho, que no pierda el ritmo y el nivel para estar en la selección”, indicó en RPP.

Wilder Cartagena, a su vez, mencionó que “el profesor Gareca me conoce, sabe que soy un jugador que trabaja mucho. Todos tenemos una idea de Emiratos Árabes por el tema del dinero, pero no es una liga en la que uno viene a relajarse, tiene su complejidad”.

Sobre el reto que tiene con Ittihad Kalba, el volante de la Selección Peruana sostuvo: “El año pasado salieron muchos jugadores de la liga de Emiratos Árabes hacia Europa y eso habla bien de la liga”. A su vez, confesó cómo se dio la operación y por qué no se concretó su llegada a Rosario Central (fue inscrito en lista de buena fe para un torneo internacional).

“Tenía todo cerrado con Rosario Central, pero salió lo de Turquía. Acepté la oferta, mi representante empezó a gestionar y luego nos enteramos que la oferta que me mandaron se la mandaron a otro... que era la primera opción”. No fue lo único que confesó: “La oferta que tenía que Turquía no era de Galatasaray. Siento que quedé mal con Rosario Central, pero tenía que tomar una decisión y jugar en Turquía era volver a Europa, creo que me entendieron por ese lado”.

Finalmente Wilder Cartagena dijo que tuvo una charla con André Carrillo. “Pude hablar con André. Me comentó que la liga de Emiratos Árabes no es como la de Arabia Saudita, pero que poco a poco se está volviendo más competitiva y por ese lado me quedo tranquilo”, añadió.





