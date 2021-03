Nadie tiene presupuestado jugar siete partidos y 579 minutos en 12 meses. Ese era el registro que tenía Wilder Cartagena en Godoy Cruz y el que abría la posibilidad de que busque continuidad en otro mercado (apareció una oferta de Ecuador). Sin embargo, el volante marcó un punto de quiebre desde la llegada del DT Sebastián Méndez: en las cuatro primeras fechas no solo demostró jerarquía en el mediocampo, también lució la cinta de capitán y hasta infló las redes ante Platense.

Aquí su palabra sobre este desafío con el cuadro argentino, del nivel de los volantes de la Selección Peruana, de la suspensión de la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias y, por supuesto, de su querido Alianza Lima.

Qué triunfo ante Platense: anotaste y se notó que el equipo se va encontrando de a pocos...

Sí, estamos encontrando la forma de juego. Gracias a Dios tuvimos un fin de semana lindo, tuvimos un gran partido y pude anotar. Es muy importante para mí por lo que venía pasando (en la temporada anterior no alcanzó la regularidad que buscaba) y hay que seguir dándole más alegrías a los hinchas.

A diferencia del año pasado, este año sumas más cantidad de minutos en cancha: ¿cómo se dio este proceso?

La verdad que este torneo ha empezado de la mejor manera para mí. El técnico (Sebastián Méndez) que llegó me ha dado mucha confianza, mucho respaldo y era lo que necesitaba. Ahora toca tratar de regresar todo eso en el campo y gracias a Dios las cosas están saliendo bien.

Ahora se viene Argentinos Juniors, que en la última fecha derrotó a River Plate y encima cuenta con Emanuel Herrera...

Es un rival muy duro, le ganaron a River. Nosotros los enfrentamos en un partido amistoso durante la pretemporada y conocemos la idea de juego que tienen, es un equipo que juega bien. Bueno, y ya esta semana plantearemos el partido para saber si seguimos con los buenos resultados.

¿Cuál es el grado de comunicación que tienes con el técnico Sebastián Méndez?

La verdad que muy buena, desde el primer momento que llegó tuvimos una conversación por mi situación y me dio el respaldo para que continuara en el club y peleando un puesto. Me ha dado la continuidad que venía buscando. En el partido pasado hasta salí de capitán y me toca darle las gracias dentro del campo.

Te ha tocado llevar la cinta de capitán y ahora anotas un gol: ¿es tu mejor momento en Godoy Cruz?

(Risas). Fue todo perfecto, la semana pasada tuve la cinta, ahora un gol. Pero creo que todo es premio al trabajo, a la perseverancia, a la paciencia que tuve cuando no me tocó jugar. Hay que seguir así para tener minutos y continuar con la confianza del técnico, que eso es muy importante para cualquier jugador.

Así como hay confianza con el técnico, también lo hay con el plantel: ¿cómo es el vínculo dentro del equipo y cuánto cuesta aún superar la partida del ‘Morro’ García?

La verdad me llevo bien con todos. Me ayudaron para mi rápida adaptación. Por ahí tengo más confianza con Damián Pérez, con Ezequiel Bullaude y con otros chicos. Bueno, y lo de ‘Santi’ fue muy duro, hasta ahora es difícil asimilarlo porque nadie lo esperaba. Santiago era un gran compañero, un gran amigo. Solo espero que haya encontrado la paz que él buscaba. Se le extraña mucho. Me ayudó mucho, fue un gran tipo, se me hace difícil hablar de él porque me pongo un poco sensible.

Desde tu visualización y por el conocimiento que tienes del torneo, ¿cómo evalúas el presente de Luis Abram y Carlos Zambrano en Argentina?

En el caso de Abram todos sabemos lo importante que se ha convertido para Vélez, es un jugador fundamental. En cada partido sigue creciendo, tiene muchas ganas de salir adelante. Estamos muy contentos por él. Y en el caso de Carlos, creo que se está exagerando mucho, no está haciendo un mal campeonato, pero el estar en Boca te exige mucho más. A veces tienes un error, ese error se vuelve grande, y ya los hinchas y la prensa se agarran de ese error. Como jugador lo que veo de Carlos, es que en cada partido se siente mejor y se está afianzando. Esperemos que le siga yendo bien.

¿Es verdad que existió un interés desde el mercado ecuatoriano?

Hubo algunas opciones, sobre todo la de Ecuador. Me llamó el técnico y todo. Pero en mi cabeza solo pasaba la idea de quedarme en Godoy Cruz. Sentía que podía dar más, luchar por una continuidad que tanto quería, quería demostrar lo que puedo dar en el fútbol argentino, en un fútbol competitivo y fue la mejor decisión. Espero seguir con buenos partidos.

La selección y las cartas en la volante de primera línea

¿Cómo tomaste la postergación de la fecha doble de marzo? ¿Es verdad que a Godoy Cruz llegó carta de reserva?

Fue sorpresivo, todos teníamos la expectativa de jugar la fecha (ante Bolivia en La Paz; frente a Venezuela en Lima). Y sí, me comentaron del club que había llegado una carta de reserva, como hacen siempre. La convocatoria final es cuando el ‘profe’ da la conferencia (estaba programada para el 12 de este mes). Siempre es importante estar en el radar de la selección.

¿Preferías que se juegue? Porque uno repasa el presente de la primera línea de volantes, con Renato Tapia (Celta de Vigo), Pedro Aquino (América), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) y contigo, y se quedaba con la sensación de que en ese puesto existían variantes...

Prefería que se juegue, el comando técnico estaba trabajando para los partidos que se jugaban en marzo. Igual nos ayuda mucho porque vamos a recuperar jugadores importantes de la selección. Jefferson, Paolo y los compañeros de la MLS, que por ahí no tienen competencia. Así que es un 50-50. Hay que seguir trabajando y mantener ese nivel para cuando se reanuden las fechas.

¿Esa carta de reserva fue el único contacto o se sostiene la comunicación con el comando técnico de Ricardo Gareca?

Siempre están pendientes de cómo vamos, si hay alguna lesión, ahora por el tema del Covid-19. Después esta semana no hemos tenido conversaciones, pero siempre están pendientes de nosotros. Quizá la próxima semana tendremos comunicación.

Wilder Cartagena registra seis partidos en la 'era Gareca' (Foto: GEC / Agencias)

Alianza Lima: el regreso de Aguirre y el dolor del descenso

Hace poco, Sergio Peña confesó que no podía dormir cuando seguía la campaña del año pasado de Alianza Lima: ¿cómo te tocó afrontarla?

Fue durísimo, justo estaba concentrando, estaba viendo el partido por celular (contra Sport Huancayo). Nadie esperaba que Alianza descendiera, pero ya se volvió a armar bien, con buenos jugadores y esperemos que pueda subir lo más rápido posible. Creo que el club está creciendo y esperemos que vuelva a estar donde debe de estar.

¿Cómo tomaste el fichaje de Wilmer Aguirre?

Muy feliz, estoy muy contento por el ‘Zorrito’. Antes hablábamos más y sé que estaba buscando pegar la vuelta. Es un jugador con mucha experiencia y va a ayudar a muchos jóvenes en Alianza Lima. Sabe lo que es la institución, ya ha salido campeón. Es bueno tener gente que conozca el club.

Me imagino que a uno como hincha se le pasa por la cabeza el hecho de regresar o ayudar de alguna manera al equipo...

Sí, de hecho. Justo cuando estaban peleando el descenso, daba ganas de poder dar una mano. Hablaba con algunos compañeros para dar la mano. Igual siempre hay la expectativa de volver a Alianza pero en este momento de mi carrera quiero mantenerme en el extranjero.

Se habló mucho de la posible llegada de Jefferson Farfán. Le pregunto al hincha, no al jugador: ¿cómo tomaste la noticia?

Jefferson ama mucho a Alianza, su hinchaje es muy grande, cada vez que pudo fue al estadio a alentar y creo que está en una etapa que puede volver. Ha tenido una carrera llena de éxitos, siempre le ha ido muy bien. Sería lindo ver a Jefferson con la camiseta de Alianza.

Uno se imagina esa versión de Alianza Lima con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: cuando se dé ello, ¿sería el momento ideal para un regreso?

Sería muy lindo, pero quiero mantenerme en el extranjero y conseguir algo importante fuera de mi país. Uno como hincha quiere retirarse en el equipo que ama, pero esto es fútbol y no sabe lo que puede pasar. Hay que aprovechar cada momento de la carrera.





En el 2019, Wilder Cartagena jugó 30 partidos en el torneo local y 5 en Copa Libertadores (Foto: GEC)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Eliminatorias sudamericanas tendrá ajustado fixture

TE PUEDE INTERESAR