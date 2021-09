El 28 de septiembre será recordado para siempre en la historia del Fotball Club Sheriff Tiraspol. Aquel día se dieron a conocer al mundo imponiéndose de visita al mismísimo Real Madrid por Champions League, el equipo más ganador de dicha competición. Una victoria que por un momento hizo olvidar todas las disputas separatistas que se viven en dicho territorio desde hace varios años.

Depor pudo conversar con periodistas de dicho país para conocer detalles de estas celebraciones. Dimitru Garcaliuc, de Jurnal TV, quien reside en Chisináu (capital de Moldavia) describió cómo se vivió este momento histórico para el balompié de su país.

“¡La gente aquí está asombrada por la exitosa actuación del Sheriff! Es algo increíble que va más allá de toda lógica e imaginación. Pero si esperas que te diga que después de la victoria de ayer (martes) hubo un carnaval en las calles, no es así. Al menos, en Chisinau esta alegría no se sintió en las calles. Los moldavos estaban expresando su alegría y orgullo en las redes sociales. Asimismo, muchos políticos prominentes dijeron estar orgullosos de este éxito”, manifestó.

Dimitru Garcaliuc, a su vez, indicó que “más allá de que algunos ciudadanos no se sienten identificados con este equipo, porque es un club que no se identifica con la República de Moldavia. Es evidente el hecho de que, a pesar de estas limitaciones, el fútbol moldavo y la imagen del país en el ámbito internacional ha crecido enormemente, ¡y eso no puede dejar de hacernos felices!”.

Por su parte, Alexander Babak, de TSV Televisión, situado en Tiraspol, afirmó que esta victoria fue muy celebrada por todos los ciudadanos, aunque tienen claro que esto recién empieza.

“No creo que nadie necesite explicar qué significa ganar al Real Madrid en su casa, tanto más si juega un club tan modesto como el nuestro. Creo que el mundo entero conoció al Sheriff. Todos estamos orgullosos de que los jugadores hayan ganado con tanta confianza y hayan marcado goles increíbles. Este es un día festivo para todos los residentes de Transnistria. El equipo y la ciudad van por más”, explicó. La alegría continúa alrededor del Sheriff.





