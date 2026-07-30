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¡Irreconocible! Erick Noriega protagonizó gresca y fue expulsado en partido de Gremio por Copa Sudamericana
¡Irreconocible! Erick Noriega protagonizó gresca y fue expulsado en partido de Gremio por Copa Sudamericana
El defensor nacional reaccionó frente a un mal manejo del árbitro en una modificación que hizo Bolívar, lo que llevó a que se fuera contra algunos jugadores rivales y se terminara yendo a los camerinos del Arena do Gremio.
Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio en Copa Sudamericana. (Video: DSports | Foto: Getty Images)
La frustración por caer eliminados a manos de Bolívar, fue el golpe más duro que recibió Gremio en los play-offs de la Copa Sudamericana. Fue así como Erick Noriega recibió la tarjeta roja en los últimos minutos del partido de vuelta. Todo se suscitó en los minutos finales, cuando se iba a realizar una modificación. El peruano le reclamó al árbitro chileno Piero Maza, que el cambio del cuadro boliviano se efectuara rápidamente saliendo por el arco. Sin embargo el juez permitió que el jugador recorriera todo el campo, lo que terminó en una gresca entre varios jugadores. Si bien, al inicio, el ‘Samurai’ solo intentaba separar a sus compañeros, terminó cayendo en la provocación del rival por lo que el colegiado no dudó en mostrarle la cartulina roja. El cuadro ‘tricolor’ quedó eliminado por un global de 2-4.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.