Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio en Copa Sudamericana. (Video: DSports | Foto: Getty Images)
Erick Noriega fue expulsado en eliminación de Gremio en Copa Sudamericana. (Video: DSports | Foto: Getty Images)

La frustración por caer eliminados a manos de , fue el golpe más duro que recibió Gremio en los play-offs de la . Fue así como recibió la tarjeta roja en los últimos minutos del partido de vuelta. Todo se suscitó en los minutos finales, cuando se iba a realizar una modificación. El peruano le reclamó al árbitro chileno Piero Maza, que el cambio del cuadro boliviano se efectuara rápidamente saliendo por el arco. Sin embargo el juez permitió que el jugador recorriera todo el campo, lo que terminó en una gresca entre varios jugadores. Si bien, al inicio, el ‘Samurai’ solo intentaba separar a sus compañeros, terminó cayendo en la provocación del rival por lo que el colegiado no dudó en mostrarle la cartulina roja. El cuadro ‘tricolor’ quedó eliminado por un global de 2-4.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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