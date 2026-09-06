El delantero argentino nacionalizado peruano Tiago Cantoro ingresó en el segundo tiempo y se hizo presente en el marcador, aunque su equipo terminó cayendo por 3-1 ante Nissa FC por la primera jornada de la Serie D.
Tiago Cantoro tuvo un estreno soñado a nivel individual en el fútbol italiano. El atacante argentino- peruano ingresó en la segunda mitad del encuentro entre Vigor Lamezia y Nissa FC y convirtió su primer gol con el conjunto italiano.
El ‘Torito’ aprovechó su ingreso para hacerse presente en el marcador y darle vida al Vigor Lamezia. Sin embargo, el tanto no fue suficiente para evitar la derrota por 3-1 ante el Nissa FC, en el inicio de la temporada de la Serie D de Italia.
De esta manera, Cantoro comienza su aventura en el fútbol italiano con un gol en su primer partido oficial. El delantero buscará aprovechar sus minutos para ganarse un lugar importante en el equipo y continuar sumando experiencia en el campeonato.