El futuro de Yordy Reyna volvió a quedar envuelto en dudas tras confirmarse que no fue convocado en el debut del Torpedo Moscú en la segunda división rusa. A pesar de que no arrastra ninguna sanción ni presenta problemas físicos, su ausencia encendió las alarmas tanto en su entorno como en los hinchas y equipos que siguen de cerca su carrera. El atacante peruano, que aún tiene contrato vigente, evalúa dar un paso al costado y no disputar otra temporada más en una categoría inferior a la que llegó. La opción de una rescisión de contrato empieza a tomar fuerza, y eso abre la puerta para que los rumores sobre un posible retorno al fútbol peruano, especialmente a Alianza Lima, vuelvan a sonar.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR