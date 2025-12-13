Regresaron las zapatillas Nike inspiradas en Ronaldinho. (Foto: Nike)
Regresaron las zapatillas Nike inspiradas en Ronaldinho. (Foto: Nike)

En el fútbol hay momentos que permanecen en la memoria colectiva: jugadas imposibles, el calor inconfundible de los hinchas y estrellas que marcaron épocas enteras con su talento. Esa nostalgia sigue viva en quienes crecieron viendo a sus ídolos transformar cada partido en un espectáculo, recordándonos que el deporte va más allá de la emoción.

En esta ocasión, revive ese sentimiento a través de Ronaldinho, uno de los jugadores más influyentes de la historia moderna. A casi dos décadas de aquellas jugadas inolvidables, la marca reinterpreta su magia con una nueva versión del Tiempo Legend, sus emblemáticos chimpunes diseñados para quienes buscan precisión y creatividad en cada toque. El modelo llega tanto para pasto natural como para superficies de cancha, manteniendo viva la esencia libre y festiva que definió al brasileño.

La capellada del calzado incorpora una piel suave y tratada para ofrecer un toque limpio y preciso, permitiendo una conexión más natural con el balón. A ello se suma una placa renovada que brinda mayor ligereza y estabilidad, ideal para futbolistas que necesitan firmeza sin sacrificar movilidad.

El patrón de tracción también fue optimizado para permitir giros rápidos y transiciones fluidas, un guiño directo a la facilidad con la que Ronaldinho improvisaba, sorprendía y convertía cada jugada en un espectáculo.

Más allá del rendimiento, el diseño incorpora detalles que celebran su esencia: acabados que evocan su estilo inconfundible y mensajes internos que reflejan la alegría con la que vivía el fútbol. Este lanzamiento exclusivo estará disponible únicamente en nike.com.pe a partir del 11 de diciembre, en una edición limitada.

