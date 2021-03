Alianza Lima aún no cierra su plantel y tendría en mente algunas incorporaciones más. Una de las que podría darse es la llegada de Ángelo Campos, quien vistió la blanquiazul en las temporadas 2017 y 2018. Si bien el jugador ha optado por no revelar detalles, es un hecho que sí hubo un acercamiento.

“No puedo afirmar ni negar nada. Seguiré en silencio hasta tener las cosas claras”, sostuvo Campos en diálogo con Alianza History. Eso sí, precisó que “el cariño por Alianza está, pero soy un profesional y me debo al fútbol”, ya que aún mantiene un vínculo contractual con Carlos Stein.

No obstante, en la lista de convocados para el choque del cuadro lambayecano frente a Alianza Atlético, el guardameta de 27 años no fue incluido, lo que haría indicar la predisposición del jugador por llegar a La Victoria. “Yo jugaría en Segunda, en Copa Perú, en Primera División, no tengo ningún problema”, agregó.

Entrenamientos

Alianza Lima arrancó con sus entrenamientos presenciales y, según pudo conocer Depor, Jonathan Lacerda, Hernán Barcos y Pablo Míguez tienen todo listo para ponerse a las órdenes del profesor Carlos Bustos desde este lunes. Tras una semana en cuarentena, los refuerzos extranjeros están prestos para sumarse a los trabajos colectivos.

Cabe destacar que el único de los tres extranjeros que conoce lo que es vestir la camiseta de Alianza Lima es Pablo Míguez. Por ello, tanto Hernán Barcos como Jonathan Lacerda, intentarán dejar una buena impresión en la jornada laboral íntima.

Alianza Lima se mentaliza en la Segunda División, aunque también son conscientes de que una respuesta favorable por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), aceleraría su regreso a la máxima categoría del balompié nacional. Mientras ello no se confirme, centrarán todo su poderío en obtener los resultados sobre el gramado de juego.





