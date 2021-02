Comienza una nueva etapa de trabajo en La Victoria. Alianza Lima oficializó la llegada de Miguel Pons como el nuevo gerente general para el periodo 2021-2023. El master en Finanzas tendrá a su cargo comandar a la institución en su camino a Primera División, mientras se resuelve el pedido hecho al TAS de parte de los blanquiazules.

“El día de ayer, 9 de febrero del 2021, en la Junta de Acreedores se designó como nuevo Gerente General de la institución al Sr. Miguel Pons Castro. Para el club es un gusto poder contar con él, líder financiero de amplia trayectoria con más de 25 años de experiencia gerencial en empresas de primer nivel” sostiene el comunicado de parte de los íntimos, sobre la nueva cabeza que hay sobre Matute.

Su experiencia en el sector financiero y minero está enfocada al “planeamiento, implementación de eficiencias y desarrollo de equipos de trabajo para la rentabilidad y crecimiento sostenible de la institución, así como el fortalecimiento deportivo a través de sus pilares”.

En el mismo documento, se refirieron al trabajo realizado por la anterior administración, liderada por Kattia Bohorquez. “Agracemos los años de trabajo y dedicación al Club Alianza Lima y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos”, indicaron en la misiva.

La otra cara de la elección

El candidato de los Acreedores Laborales para la administración de Alianza Lima, Marco La Jara, en diálogo con ‘Sobre el Verde de Depor’ , se pronunció tras la elección de Miguel Pons y dio a conocer el por qué no salió elegido como nuevo administrador y su desconfianza hacia la decisión tomada en la Junta de Acreedores.

“No quiero decir que se perdió, simplemente no le gusté al Fondo Blanquiazul. [...] No le tengo confianza a Miguel Pons, pero ello no significa que le deseo algo malo a él o a la institución. Es solo que, si tú no entiendes que Alianza es una familia, que tiene hinchas con un sentido de pertenencia al club, no ves todo”, afirmó.





