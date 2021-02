Leao Butrón se despidió de los guantes, tras cinco temporadas consecutivas en Alianza Lima, donde se convirtió en referente. Ahora, el guardameta tiene pensado seguir en el club, pero ya no al ras del campo, sino desde la parte dirigencial.

Así lo dio a conocer en una entrevista con Movistar Deportes, donde admitió su deseo de asumir un puesto administrativo dentro de la institución blanquiazul, ya que se preparó para ello. “Yo ya me preparé para eso. Toda la vida me preparé para estar en la parte administrativa”, sostuvo.

“Más allá que también terminé mi curso de entrenador, no me veo mucho en ese lugar, prefiero la parte administrativa”, agregó. Sin embargo, todavía no tiene una propuesta formal del club, por lo que espera que llegue el momento: “Estoy capacitado para la gestión en cualquier sitio. Me gustaría contribuir al club”.

Colgó los guantes

Leao Butrón dio a conocer su decisión de retirarse de fútbol, tras no renovar con Alianza Lima. El experimentado guardameta nacional confesó que contaba con el llamado del club para pelear por el ascenso, hecho que no sucedió, por lo que dio por concluida su carrera.

“Ya lo tenía decidido desde el año pasado, la única duda era por el tema cuando descendimos, lo único que me hizo dudar de seguir es que pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hicieron”, señaló el referente blanquiazul con El Bocón.

Si bien Leao nació en Sporting Cristal, con los años se convirtió en referente de los blanquiazules, así lo dio a conocer el club en diciembre: “Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución. Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave”.





