Alianza Lima decidió renovar su plantel para su nueva incursión en la Liga 2. Dentro de esta reestructuración fueron varios los jugadores experimentados que tuvieron que dejar el elenco blanquiazul, algunos con mucha historia en La Victoria.

Leao Butrón formó parte de este grupo de futbolistas, una adiós que no solo puso fin a su relación contractual con los victorianos, sino también a su carrera como profesional tras 25 años.

Después de algunas semanas de este suceso, el exarquero de Alianza Lima recordó y brindó detalles de su salida de Matute, tras nueve temporadas y tres títulos nacionales.

“La única posibilidad de extender mi carrera era si Alianza me lo pedía. No se dio. Conversamos, pero es muy difícil, en un 99%. Han pasado tres meses y ya me puse otros objetivos. Si puedo aportar, no creo que sea tan importante en lo deportivo”, dijo a Alianza History.

Leao Butrón, a su vez, añadió que “lo esperaba porque era un momento muy complicado. Y como se venían cambios, supongo que no se tomaron las mejores decisiones en corto tiempo. Espero se esté arreglando, porque viene el torneo y deben estar los mejores”.

Todavía no queda claro cuál será el siguiente paso que dará Butrón en su etapa post profesional. Aunque todo hace presagiar que tomaría el rumbo de la gerencia deportiva, una rama en la que se ha especializado.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.