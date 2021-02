Alianza Lima va afinando detalles para lo que será el inicio de su pretemporada con miras a la Segunda División. Pablo Míguez es uno de los refuerzos con los que contará el profesor Carlos Bustos para la presente temporada, dando a conocer el inmenso cariño que siente por la institución blanquiazul.

“Cuando llegó la oferta no lo pensé mucho. Me encantó la idea de llegar, por más que el club esté en Segunda División, ya que siempre he jugado en Primera. Es un lindo desafío, más aún jugando para Alianza Lima, ya que por más que esté en la Liga 2, no deja de serlo”, sostuvo el experimentado mediocampista en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Pablo Míguez reconoció que tuvo otras ofertas sobre la mesa antes de aceptar la de Alianza Lima, pero que no dudó ni un solo instante en tomar la decisión que lo llevará a disputar, por primera vez en su carrera, un torneo de ascenso.

“No tengo dudas que jugadores de la casa se habrán ofrecido y, por ello, yo tengo la suerte de haber sido elegido y sé que es una gran responsabilidad. Tuve otras propuestas, pero en todo momento me pegué hasta el último por Alianza Lima. Si no hubiese salido esa opción, seguramente estaría jugando en el fútbol uruguayo”, confesó el ‘Cotorra’.

En Alianza Lima cruzan los dedos por la decisión del TAS

El próximo 17 de marzo, Alianza Lima conocerá si finalmente procede la anulación de su descenso. Así lo anunció este jueves Julio García, abogado del club victoriano, quien también dio detalles del proceso que siguen los blanquiazules en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tras lograr que la apelación se desarrolle de forma acelerada, en coordinación con la FPF y Carlos Stein, la institución blanquiazul espera conocer la decisión final del órgano de arbitraje internacional para saber si jugará la Liga 1 o el ascenso en la temporada 2021.

