Alianza Lima buscará para esta temporada la mezcla perfecta entre experiencia y juventud para poder lograr el ascenso a la Liga 1. Los íntimos cuentan con un plantel de media de edad corto, por ello, contrataron a futbolista que le puedan dar mayor “vivencia”. Entre ellos, resaltan los nombres de Hernán Barcos, Pablo Míguez y en las próximas horas se le sumaría Wilmer Aguirre.

En las últimas horas, se pudo conocer que el atacante de 37 años se convertirá en el nuevo refuerzo del equipo de Carlos Bustos. En conversación con ‘Sobre el Verde’ de Depor, el ‘Zorrito’ reveló qué tan de cierto tienen estos rumores.

“Me gustaría decir que ya está mi fichaje con Alianza, pero sigo a la espera. Me enteré de información por las redes, pero no sé qué más decir. Cuando pasan estas cosas, mi nombre parece, me ilusiono más. Me siento cada vez más cerca del club, pero todavía no puedo decir que hay algo. Todavía no han conversado conmigo”, dijo el delantero.

“Yo entreno por mi cuenta todos los días. Salgo cada mañana o en la tarde a entrenar. Intento estar físicamente bien. Sé que no es lo mismo que hacerlo con un grupo de jugadores donde se pueda usar el balón, bajo el mando de un entrenador, pero uno igual tiene que mantenerse”, dijo el jugador.

A la espera de una posible comunicación directamente con él, Wilmer reveló qué piensa del plantel que está conformando Alianza Lima para disputar la Liga 2, destacando las contrataciones extranjeras para la presente temporada.

“El equipo está balanceado. A Hernán Barcos no lo conozco, pero su trayectoria es espectacular. Me parece bien su fichaje. Más allá de sus 37 años, importa la experiencia. A Lacerda lo enfrenté en México, es un jugador muy aguerrido. A Míguez lo conocemos todos, estuvimos juntos en Alianza en el 2014 y ya sabemos lo gran jugador que es”, dijo.

Sobre la posibilidad de que el TAS dé el visto bueno para que Alianza juegue la Primera División, Aguirre mencionó que el plantel podría estar listo sin problemas. “El jugador se prepara para jugar. Hay muchos jóvenes pero yo veo al equipo que sí podría luchar. Preocuparía que llegue en desventaja por los entrenamientos virtuales”.

La temporada pasada Wilmer Aguirre tuvo su primera experiencia en la Liga 2, vistiendo los colores de Pirata FC donde marcó tres goles en cuatro presentaciones, siendo esta su primera experiencia en el fútbol del ascenso. Tan solo falta la firma.





