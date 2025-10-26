CD Moquegua vs. FC Cajamarca por Liga 2. (Foto: Composición / Liga 2)
CD Moquegua vs. FC Cajamarca por Liga 2. (Foto: Composición / Liga 2)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la final de ida de la . ¿Dónde ver este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ATV, canal 9 de señal abierta en el Perú, también estará disponible a través de su canal de Youtube. ¿Cuándo se jugará y a qué hora comienza? Este duelo está pactado para el domingo 26 de octubre desde la 1:00 p.m. (horario en peruano) y se disputará en el Estadio 25 de noviembre de Moquegua. ¡No te pierdas la transmisión del partido en Depor!

CD Moquegua vs. FC Cajamarca por Liga 2. (Video: DeporMatch)
CD Moquegua vs. FC Cajamarca por Liga 2. (Video: DeporMatch)

TAGS RELACIONADOS