César Vallejo vs. CD Moquegua EN VIVO vía ATV: partido de ida por ascenso a Liga 1
César Vallejo vs. CD Moquegua se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por el play-off de ida del segundo cupo de ascenso en Liga 2 2025. ¿Dónde se verá este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ATV, canal 9 de señal abierta en el Perú, también estará disponible a través de su canal de Youtube. ¿Cuándo se jugará y a qué hora comienza? Este duelo está pactado para el domingo 9 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en la Villa Poeta. ¡No te pierdas la transmisión del partido en Depor!
César Vallejo vs. CD Moquegua por Liga 2. (Video: @AKAELMOQUEGUANO)