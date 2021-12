El momento que vive Exar Rosales está lleno de incertidumbre. El portero que paseó su fútbol por equipos como Sport Boys, Deportivo Municipal y Juan Aurich, se encuentra suspendido por los próximos 10 años del fútbol profesional, tras ser encontrado como culpable de “amañar” partidos cuando defendía los colores de Unión Comercio.

Hace una semana, la Comisión de Apelación de FPF anunció de forma oficial que el jugador tuvo una falta grabe en el duelo ante Atlético Grau tras haberse reunido con juveniles y haberles pedido que el encuentro quede empatado.

Rosales no piensa quedarse con los brazos cruzados y tomará cartas en el asunto. Está dispuesto a llegar a instancias finales para demostrar su inocencia. Así lo dejó claro en conversación con El Popular.

“La sanción es injusta. No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, de los cuales dos no figuraron en ninguna casa de apuestas”, inició Exar. “Son chicos de Moyobamba, juveniles que alternaban. Para estas cosas turbias, se buscan a jugadores mayores”.

El futbolista de 37 años explicó que llegará a instancias judiciales. “Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué supuestamente les dije, qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación”, agregó.

“Soy el primero en querer que esto se aclare, no voy a permitir que me quieran usar a mí de conejillo de indias para demostrar que pueden hacer lo que quieren. Voy a pelear hasta el final”, dijo.

En el 2017, Fisher Guevara fue suspendido tras ser señalado por unos audios de soborno para arreglar partidos. Rosales mencionó aquel suceso para explicar que el tiempo del castigo era un exceso. “A Fisher Guevara con pruebas lo suspendieron cuatro años y sin ningún pago de UIT. A los de UTC con pruebas y videos no los suspendieron, siguieron jugando. A mí, con cuatro versiones de jugadores que no dan nombres, me ponen 10 años y un pago exorbitante. En mi caso no hay fotos, videos, vouchers, ¡nada!”, finalizó Rosales.





