FC Cajamarca se consagró campeón de la Liga 2 2025. (Foto: Liga 2)
depor

  • Juan Pablo II ascendió en 2024. (Foto: @Liga2_oficial).
  • Alianza Universidad fue campeón de Liga 2 en 2024. (Foto: @Liga2_oficial).
  • Comerciantes Unidos fue campeón de Liga 2 en 2023. (Foto: Liga 1)
  • Los Chankas ascendió en 2023. (Foto: Liga 1 Te Apuesto).
  • Cusco FC fue campeón de la Liga 2 en 2022. (Foto: Difusión).
  • Unión Comercio ascendió en el año 2022. (Foto: Liga 1)
  • Deportivo Garcilaso - 2022. (Foto: GEC)
  • Atlético Grau - 2021. (Foto: GEC)
  • ADT - 2021. (Foto: ADT)
  • Carlos Stein - 2021. (Foto: Liga 1)
  • Alianza Atlético - 2020. (Foto: GEC)
  • Cienciano - 2019. (Foto: GEC)
  • Carlos Stein - 2019. (Foto: GEC)
  • Atlético Grau - 2019. (Foto: GEC)
  • Deportivo Llacuabamba - 2019. (Foto: Deportivo Llacuabamba)
  • Universidad César Vallejo - 2018. (Foto: GEC)
  • (Foto: FPF)
  • Carlos A. Mannucci - 2018. (Foto: GEC)
  • Deportivo Binacional - 2017. (Foto: GEC)
  • Sport Boys - 2017. (Foto: GEC)
  • Sport Rosario - 2016. (Foto: Facebook)
  • Academia Cantolao - 2016. (Foto: GEC)
  • Defensor La Bocana - 2015. (Foto: FPF)
  • Comerciantes Unidos - 2015. (Foto: Facebook / Exar Rosales)
A pocas fechas de culminar la Liga 1 2025, ya empezó a planificarse lo que será la temporada 2026. Desde la Liga 2, determinaron su primer ascenso: FC Cajamarca. El segundo boleto se definirá entre CD Moquegua y César Vallejo, en un play-off por el subcampeonato. En los ciclos anteriores, hubo equipos que también pasaron por un largo camino para llegar a la máxima categoría. Si bien no todos se mantuvieron, dejaron su nombre grabado en los registros. En la siguiente nota, entérate los ascensos desde el año 2015 a la primera división del fútbol peruano.

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

