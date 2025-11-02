Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Con FC Cajamarca para el 2026: ¿qué equipos ascendieron a Liga 1 en los últimos 10 años?
Con FC Cajamarca para el 2026: ¿qué equipos ascendieron a Liga 1 en los últimos 10 años?
La Liga 1 tiene un nuevo inquilino para la temporada 2026: FC Cajamarca. El equipo tendrá su primera experiencia en la máxima categoría y así como ellos, hubo otros equipos que pasaron un camino similar.
FC Cajamarca se consagró campeón de la Liga 2 2025. (Foto: Liga 2)
FC Cajamarca se consagró campeón de la Liga 2 2025. (Foto: Liga 2)
1 / 25
FC Cajamarca se consagró campeón de la Liga 2 2025. (Foto: Liga 2)
2 / 25
Juan Pablo II ascendió en 2024. (Foto: @Liga2_oficial).
3 / 25
Alianza Universidad fue campeón de Liga 2 en 2024. (Foto: @Liga2_oficial).
4 / 25
Comerciantes Unidos fue campeón de Liga 2 en 2023. (Foto: Liga 1)
5 / 25
Los Chankas ascendió en 2023. (Foto: Liga 1 Te Apuesto).
6 / 25
Cusco FC fue campeón de la Liga 2 en 2022. (Foto: Difusión).
7 / 25
Unión Comercio ascendió en el año 2022. (Foto: Liga 1)
A pocas fechas de culminar la Liga 1 2025, ya empezó a planificarse lo que será la temporada 2026. Desde la Liga 2, determinaron su primer ascenso: FC Cajamarca. El segundo boleto se definirá entre CD Moquegua y César Vallejo, en un play-off por el subcampeonato. En los ciclos anteriores, hubo equipos que también pasaron por un largo camino para llegar a la máxima categoría. Si bien no todos se mantuvieron, dejaron su nombre grabado en los registros. En la siguiente nota, entérate los ascensos desde el año 2015 a la primera división del fútbol peruano.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.