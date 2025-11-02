Ver partido gratis. vs. se miden EN DIRECTO, EN VIVO, ONLINE por la final de vuelta de la . Recordemos que en la ida ganaron los de Moquegua por 2-1 sobre los de Cajamarca. ¿Dónde se podrá ver este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ATV, canal 9 de señal abierta en el Perú, también está disponible a través de su canal de Youtube. ¿Cuándo se juega y a qué hora comienza? Este duelo está pactado para el domingo 2 de noviembre desde la 1:00 p.m. (horario en peruano) y se disputará en el Estadio Cristo el Señor, en Cajamarca. ¡No te pierdas la transmisión del partido en Depor!

