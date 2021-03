Jean Deza fue anunciado hace unos días como nuevo fichaje de Cultural Santa Rosa. Sin embargo, para sorpresa de todos, el futbolista no va más en el equipo andahuaylino, que dio a conocer mediante un comunicado que el ‘Ratón’ ya tenía firmado un contrato con Carlos Stein.

“La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club”, indicó la entidad que será parte de la Liga 2.

“El jugador en mención sorprendió al a directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, añadió la institución, que la semana pasada le dio la bienvenida a Jean Deza.

Cultural Santa Rosa dejó en claro que tiene una directiva seria y de buenas prácticas para el proyecto 2021 y lamentó la situación que pasó con Jean Deza. “El trabajo serio y planificado que venimos realizando están intactas con el objetivo de llegar a la Liga 1 este 2021, anhelo que venimos buscando por muchos años para nuestra querida tierra chanka”, fue el mensaje final del pronunciamiento.

Jean Deza fue protagonista en la temporada 2020 de una serie de actos de indisciplina, que desencadenaron en su salida de Alianza Lima. Después de ello, el ‘Poderoso del Sur’ se hizo de sus servicios hasta el final del campeonato. En Juliaca, decidieron no extenderle el contrato.

El comunicado de Cultural Santa Rosa.

La polémica persigue a Deza

A inicios del 2021, Jean Deza volvió a hacer noticia, al participar en un torneo de fútbol organizado por la Municipalidad de Caracoto, de la provincia de San Román, del departamento de Puno, en medio de las restricciones por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Deza, y también el futbolista Andy Polar fueron fotografiados al lado de la cancha en la que se llevó a cabo el campeonato, por el 43° aniversario de la comunidad de Canchi Grande. El certamen se realizó lunes 18 de enero y dijeron presente nueve equipos.

Además de Alianza Lima y Binacional, Jean Deza, a lo largo de su carrera, ha sido parte de Zilina (Eslovaquia) San Martín, Montpellier (Francia), Levski Sofía (Bulgaria), Sport Huancayo y UTC.





