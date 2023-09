El pasado miércoles 27 de septiembre, Pirata FC emitió un contundente comunicado luego de caer 11-0 ante Los Chankas, en la última fecha de la etapa regular de la Liga 2. Y es que la directiva del club de la provincia de Lambayeque afirmó que vienen siendo perjudicados por el comportamiento de algunos jugadores que “responden al amaño y apuestas de partidos”. Días después, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Fútbolistas (SAFAP), habló sobre dicha denuncia e hizo un llamado a las autoridades, con el objetivo de ponerle fin a esta problemática que afecta al torneo de ascenso del balompié nacional.

“El torneo de Liga2 finalizó en la primera fase, este tema viene desde principios de año. En el tema de las apuestas, la gente cree que los únicos involucrados son los jugadores, pero el DT tiene que saber lo que pasa en su grupo, los directivos ponen a los entrenadores, hay mucha gente en este tema, si se investigara más, se tendrían que ‘bajar’ a directivos, etc. Más que jugadores, resultan involucradas otras personas y a ellos nadie los investiga”, fueron las primeras palabras de Baldovino en una entrevista con Ovación.

Del mismo modo, Baldovino señaló que “los jugadores saben perfectamente que de meterse en este problema, las consecuencias de que te sacan del sistema. Pirata FC pierde 11-0, pero nadie dice que el arquero tiene 16 años, y quién pone al DT, ¿los directivos no sabían eso? y además Los Chankas solo empató un partido de local esta temporada”.

Consultado sobre las acciones que deberían tomarse en este tipo de casos, el asesor legal de la SAFAP aseguró que el sistema de fútbol peruano no denuncia por temor: “Me llaman jugadores que los han llamado que están bajo sospecha y los llaman para que ellos digan, quién ha sido. Los denunciantes terminan siendo sancionados. La gente le perdió confianza a ese sistema y no denuncian”.

“Hay equipos que cuando están perdiendo la categoría, ven la opción de recuperar dinero con las apuestas. Si hacemos una auditoría de resultados en Liga1 Betsson y Liga2, veremos quién es quién. La FPF debería poner mano dura, incluso la justicia, pero no intervienen, no les interesa lo que pasa en el fútbol”, agregó.

Una goleada de escándalo

En la última fecha de la etapa regular de la Liga 2, Los Chankas golearon por 11-0 a Pirata FC. Sí, fue un resultado de escándalo, el cual se abrió con un insólito gol de la visita. Luego, Luis Ramos (15′), López (23), Takeushi (34′ y 44′) y Rengifo (39′) consiguieron estirar la ventaja para el 6-0 a favor del cuadro de Cañete.

Sin embargo, el resultado continuó moviéndose en la segunda mitad. Mientras que Diez anotaba el séptimo tanto de la tarde, nuevamente Ramos, con tres dianas más, llegó al ‘poker’, para el décimo de los locales. Mientras que Arly Benites fue el encargado de sellar el marcador, con el 11-0 final. Tras finalizar el encuentro, el conjunto de Lambayeque emitió un contundente comunicado, el mismo que convocó a las autoridades a tomar cartas en el asunto.





