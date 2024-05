Continúa la novela. Luego de haber sido notificado con la negación de Licencia B -lo que ocasionó que no pueda disputar la Liga 2 y descienda de manera automática- Juan Aurich volvió a la carga contra la medida adoptada por el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (TL-FPF), siendo Julio García el encargado de confirmar que el equipo del norte del país elevó su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la intención de tener una rápida rectificación y retornar al certamen de ascenso nacional.

“El martes, Juan Aurich presentó su apelación ante el TAS con una solicitud de medidas cautelares que esperamos pueda ser resuelta en los próximos días. Hoy, se ha notificado a la Federación Peruana de Fútbol que ya conoce esta situación. Ahora, la FPF puede hacer dos cosas: esperar hasta el plazo máximo que es el 9 de mayo o puede responder de inmediato”, inició el abogado del ‘Ciclón’ en diálogo con Radio Ovación.

Según lo comentado por Julio García, no es la primera vez que el Tribunal de Licencias de la FPF ve cómo existen casos similares al de Juan Aurich y al de Unión Huaral aunque, en esta ocasión, decidieron tomar medidas muy diferentes a las otorgadas en el pasado, por lo que se aferran al antecedente para tener la opción de subsanar sus errores y seguir en competencia.

“Cuando se profundizó en el análisis de todo lo que había ocurrido, se encontró que la Comisión de Licencias había juzgado varios casos exactamente iguales y había otorgado licencia sujeta a un periodo en el cual había que subsanar algunos incumplimientos de condiciones indispensables, que el propio reglamento establece que no pueden ser subsanadas y tiene que negarse la licencia”, agregó.

¿Por qué le negaron la licencia a Juan Aurich?

Las autoridades le denegaron la licencia al club por deudas vencidas de periodos anteriores y porque no cumplía con la presentación de la totalidad de la documentación correspondiente. Tras ello, Juan Aurich apeló a la resolución pero el Tribunal de Licencias FPF confirmó la resolución de primera instancia y el club no cuenta con el permiso para afrontar el campeonato de Segunda División.

“Denegar la Licencia B, al CLUB Juan Aurich S.A., para su participación en el Campeonato 2024 Liga 2, organizado por la Federación Peruana de Fútbol - FPF, y competiciones organizadas por CONMEBOL”, apuntó el Tribunal de Licencias FPF en su más reciente resolución sobre el caso. Asimismo, agregó “ordenar que, la presente Resolución sea notificada al CLUB Juan Aurich S.A., y a la Gerencia de Licencias FPF; y se mande a publicar”.

La postura de Lozano sobre el tema

Agustín Lozano es uno de los principales apuntados tras la decisión de dejar fuera a Juan Aurich y Unión Huaral del campeonato de Segunda División, ya que los representantes de estos elencos presumen que ello fue orquestado para que Juan Pablo II College (club del cual es dueño el mandamás de la FPF) obtenga un beneficio y pueda tener más opciones de ascender. Luego de un congreso CONMEBOL, realizado en Paraguay el pasado 11 de abril, el presidente de la FPF aclaró que esta medida no depende de él, sino del Tribunal de Licencias, un órgano independiente.

“Me enteré en Paraguay, lamentablemente son órganos independientes donde no participo. Habrá un directorio y veremos qué pasa. Lo que ya deciden los órganos independientes, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Habrá un directorio y seguramente se debatirá este tema también”, aseguró el mandamás del máximo ente rector del fútbol peruano, en diálogo con los medios de comunicación.





