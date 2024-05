Las redes sociales son una herramienta muy utilizada por los futbolistas para publicar fotografías suyas luego de un partido, durante su entrenamiento o de su día a día. Así pues, el último jueves Jairo Concha decidió subir un carrete de imágenes suyas del último encuentro de Universitario de Deportes frente a Comerciantes Unidos, donde los cremas se impusieron por 6-0 en el Estadio Monumental. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue el comentario que le puso Pablo Sabbag, delantero de Alianza Lima.

Recordemos que ambos futbolistas compartieron vestuarios en la temporada pasada cuando coincidieron en el cuadro victoriano, pero finalmente solo el colombiano se quedó mientras que el mediocampista cambió de rumbos y se pasó a la vereda de enfrente. En ese sentido, generó mucha polémica el comentario que puso el ‘Jeque’, con dos emojis de un rostro a punto dd vomitar. Obviamente, muchos malinterpretaron esta reacción y, especialmente, los hinchas de la ‘U’ no le respondieron de buena manera al jugador victoriano.

Sin embargo, la camaradería y el buen humor estuvo de por medio cuando el propio Jairo Concha respondió a lo dicho por Pablo Sabbag, con emojis de música, en clara alusión a que el atacante suele cantar y tocar instrumentos en sus ratos libres. Esto es de conocimiento público, puesto que el ariete de Alianza Lima ha subido varios contenidos audiovisuales mostrando su talento para este tipo de arte. En ese sentido, cualquier malentendido quedó aclarado al instante.

En cuanto al presente de Sabbag, actualmente se encuentra cumpliendo su proceso de recuperación y en Alianza Lima esperan tenerlo pronto de regreso. Recordemos que a comienzos de año le diagnosticaron un pinzamiento posterior en el tobillo izquierdo, por lo que tuvo que se intervenido quirúrgicamente en los Estados Unidos. La operación fue un éxito y ahora solo falta que se ponga a punto para recibir el alta médica.

Por otro lado, la constante exposición del exfutbolista de Deportivo La Equidad sí generó opiniones variadas, ya que se le vio muy activo en algunos eventos que se llevaron a cabo en la capital, como el último concierto de la cantante colombiana Karol G. Al respecto, Bruno Marioni, director de Fútbol de Alianza Lima, evitó polemizar al respecto y respaldó al delantero en uno de sus últimos diálogos con los medios de comunicación.

“Pablo es un gran profesional, hemos tenido una mala fortuna con sus lesiones porque nos ha afectado, ya que confiamos en su rendimiento. Entiendo que son seres humanos y que, si no rompen el manual de convivencia, creo que ir a un show en un horario correspondiente no es inadecuado. Creo yo que, si no se pasan los límites, tenemos que entender que todos tienen una vida”, sostuvo.

En lo concerniente a Jairo Concha, poco a poco viene mostrando su mejor versión y por ahora ya se ganó la titularidad en el esquema de Fabián Bustos. Aunque le costó ser determinante en el funcionamiento de Universitario de Deportes, hoy por hoy el volante de 25 años está respondiendo con creces y registra cinco asistentes en lo que va de la temporada, cuatro de ellas en los últimos tres encuentros. Veremos si consigue la regularidad que tanto estaba buscando y que la ‘U’ necesita.

El comentario de Pablo Sabbag en la publicación de Jairo Concha. (Imagen: Captura de Instagram)

La respuesta de Jairo Concha al comentario de Pablo Sabbag. (Imagen: Captura de Instagram)





¿Cuándo volverán a jugar Alianza Lima y Universitario?

Luego de caer por 1-0 ante Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba este viernes 3 de mayo a UTC desde las 8:30 p.m., en el Estadio Nacional. Del lado de Universitario, tras golear por 6-0 a Comerciantes Unidos, tendrá una dura visita a ADT, ese mismo día pero desde las 3:00 p.m. en el Estadio Unión Tarma. Ambos duelos serán transmitidos por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming via Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO