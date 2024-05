La Liga 2 sigue acaparando atención, pero no solo por lo que ocurre en la cancha. Tras la decisión del Tribunal de Licencias de la FPF de declarar infundada la solicitud de nulidad de la resolución que denegaba la Licencia B a Juan Aurich y Unión Huaral, ambos equipos se niegan a ceder en su aspiración de ascender esta temporada. Ante este panorama, sus representantes legales están trabajando arduamente para lograr su reincorporación al torneo lo antes posible. Este es el principal objetivo que persigue tanto la escuadra chiclayana como la huaralina en este momento.

Tras la negativa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de revocar la denegación de la Licencia B, Juan Aurich y Unión Huaral han decidido llevar su lucha al Tribunal de Arbitraje Deportivo. El camino hacia el TAS no será sencillo. En primer lugar, los equipos buscarán obtener una medida cautelar que les permita ser reincorporados de manera inmediata al torneo de segunda división 2024, mientras se resuelve el caso de fondo. En paralelo, se llevará a cabo el proceso para conseguir la Licencia B, requisito indispensable para regularizar su situación y asegurar su participación de manera formal.

Juan Aurich

Con el tiempo en contra y la fecha límite pisándole los talones, Juan Aurich no se resigna a perder su lugar en la Liga 2. El ‘Ciclón del Norte’ presentó el martes 30 de abril su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), acompañada de una solicitud de medida cautelar que busca revertir la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de negarle la Licencia B. La respuesta del TAS fue inmediata, notificando a la FPF sobre la apelación presentada por el club chiclayano. La Federación emitió su postura en redes sociales.





La declaración presentada por Juan Aurich ante el TAS contra la FPF apela la decisión del Tribunal de Licencias de denegarle la Licencia B, requisito indispensable para participar en la Liga 2. El club chiclayano basa su apelación en los siguientes argumentos: la decisión del Tribunal de Licencias fue arbitraria e infundada, Juan Aurich cumplió con todos los requisitos para obtener la Licencia B y la denegación de la Licencia B perjudica gravemente al club y a sus aficionados.

El Dr. Julio García, abogado de Juan Aurich, explicó a Depor que se trata de un caso sólido en el cual el Tribunal de Licencias ha actuado de manera discriminatoria al evaluar a los equipos de la Liga 2, perjudicando al conjunto chiclayano y a Unión Huaral.

“El caso es muy sólido. Al analizar el conjunto de resoluciones del proceso de licenciamiento emitidas por la Comisión de Licencias, se encontró que, en situaciones similares donde algunos clubes registraron incumplimientos según el reglamento peruano, la Comisión de Licencias se basó en el reglamento de licencias de la Conmebol para considerarlos subsanados o para ignorar que, como el reglamento peruano no exigía los requisitos incumplidos, los evaluó como cumplidos y otorgó la licencia. Sin embargo, en dos casos exactamente iguales, no procedieron de la misma manera. Es decir, en el caso de Aurich y Huaral simplemente ignoraron la existencia del reglamento de la Conmebol. Esa es la parte que no entendemos; no hay ninguna justificación y para nosotros resulta discriminatorio”, sostuvo el abogado.

“¿Por qué, finalmente, decidió que podía flexibilizar su proceso de licenciamiento en seis casos, pero en otros dos exactamente iguales decidió que no? No hay ninguna justificación. Hasta el momento, nadie ha explicado, el tribunal tampoco lo hizo en su última resolución del viernes pasado, a pesar de que entendió perfectamente cuál era el reclamo, cuál era el tratamiento, en su resolución no menciona nada. No puede ocurrir que no expliquen por qué tienen la razón. Es como decir: ‘oye, mira, acá hay ocho casos exactamente iguales, pero en estos seis han aplicado una regla y en estos dos han aplicado otra regla y la situación es exactamente igual’”, añadió.

García también afirmó que la exclusión de Juan Aurich y Unión Huaral es un hecho donde tuvo injerencia el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano: “He dicho que esto es un tema en el que ha intervenido el señor Lozano, y me ratifico. Voy a seguir insistiendo en su momento. Esto seguramente motivará algún tipo de proceso en el ámbito judicial y ahí se terminará de aclarar y quedará evidenciado. Tengo la información sustentada para afirmar eso”.

Por otro lado, este mismo medio también se puso en contacto con Ana María Yesquén, quien ocupa el cargo de directora del Juan Aurich. En sus declaraciones, expresó confianza en que el desenlace sea favorable y aseguró que el equipo continúa con sus entrenamientos, manteniendo al día los salarios de los jugadores.

“El club sigue entrenando diariamente y cumpliendo con sus compromisos económicos. Estamos muy optimistas respecto a la resolución de este asunto legal. Hemos contratado los servicios de dos reconocidos bufetes de abogados internacionales, con experiencia y con casos ganados en el TAS. Tanto la dirigencia como el equipo están completamente unidos en este momento”, afirmó.

Unión Huaral

Desde el lado de Unión Huaral, seguirán el mismo curso de acción que ha tomado Juan Aurich. Con el plazo límite establecido para el jueves 2 de mayo, el equipo huaralino ya ha presentado una medida cautelar ante el TAS para garantizar su participación en el campeonato de ascenso, mientras se resuelve su situación con respecto a la Licencia B en el mismo tribunal arbitral. Lo siguiente será esperar la respuesta del ente de arbitraje internacional, el cual debería estar listo a inicios de la próxima semana. Una vez esto sucede, también aguardaran la respuesta de la FPF.

Depor tuvo una conversación con Diego Sánchez, gerente deportivo del equipo ‘naranjero’, quien detalló cuál sería el plan alternativo en caso de que la medida cautelar no sea favorable y reveló que piensan solicitar una indemnización a la FPF: “Nuestro siguiente paso sería seguir el proceso en el TAS, con la esperanza de que, si resulta a nuestro favor, podamos competir en la Liga 2 el próximo año. Si todo sale a favor, además de continuar en la Liga 2, vamos a reclamar una indemnización a la federación por los daños y perjuicios ocasionados. Eso está claro”.

Además, Sánchez informó que el equipo de Unión Huaral ha estado entrenando ininterrumpidamente hasta la semana pasada. En la actualidad, están evaluando la posibilidad de continuar con las sesiones de entrenamiento. En cuanto al tema de los salarios, se ha abonado marzo y están viendo opciones para pagar abril. Sin lugar a dudas, el club ha experimentado un significativo golpe económico debido a la pérdida de patrocinadores y de ingresos potenciales para las arcas del equipo.





