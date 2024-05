Radiografía del gol: ¿cuál es el presente de los delanteros de Perú a poco de la Copa América?

Aunque la era de Jorge Fossati arrancó de la mejor manera, con dos victorias ante Nicaragua y República Dominicana, su gran examen será la Copa América 2024. Ahí afrontará su primer partido oficial con la Selección Peruana y supondrá un torneo para afinar más los detalles de cara al reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre. Si bien antes del certamen continental están los dos amistosos frente a Paraguay y El Salvador, cada vez falta poco para que el calendario marque 21 de junio.

Y dentro de las preocupaciones que pueda tener el ‘Nono’ de cara a la Copa América está el difícil presente de nuestros principales delanteros. Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula no están pasando por su mejor momento y llegarían sin su mejor versión. Detrás está Alex Valera, otro de los convocados en la primera lista, quien a diferencia de sus compañeros su actualidad es mucho más alentadora; mientras que Raúl Ruidíaz, quien no fuera considerado por lesión, se asoma como una opción dado el protagonismo que tiene con su club,.

Guerrero y Lapadula, los dos delanteros de área de la selección peruana que dirige Jorge Fossati. (Foto: Javier Zapata P21).

El presente de nuestros delanteros

Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ viene teniendo continuidad con la César Vallejo, es capitán y figura del equipo de Guillermo Salas, aunque como colectivo no la están pasando bien. Los ‘poetas’ pelean por no caer en los últimos lugares del Apertura y a nivel internacional no han sumado hasta ahora ningún punto en la Copa Sudamericana. Si bien Paolo Guerrero ya lleva tres goles en el campeonato peruano, su deuda como goleador está en el certamen continental, donde no ha podido estrenarse todavía.

El tema físico también lo afectó. Al no haber realizado una pretemporada como todo futbolista, Guerrero se ha perdido algunos partidos por sobrecarga muscular. Asimismo, ya no suele jugar los 90′: Guillermo Salas, DT del ‘Poeta’, acostumbra a cambiarlo tras el descanso o a la hora de juego. La última vez que el ‘Depredador’ completó un partido entero fue el 3 de abril, por la Copa Sudamericana, ante Defensa y Justicia en el Mansiche de Trujillo. Luego de eso, ‘Chicho’ lo ha seguido manteniendo de titular, pero siendo uno de los primeros cambios del equipo.

Números de Paolo Guerrero esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias César Vallejo 9 658′ 3 1

Gianluca Lapadula

El ‘Bambino’ pasa una situación similar a Guerrero en lo colectivo: Genoa, su equipo, está luchando por no descender a la segunda división italiana (se ubica a tres puntos de los puestos de descenso en la Serie A). Y en o individual, Gianluca Lapadula ha perdido protagonismo en el elenco de Claudio Ranieri y ya no es titular, sino una alternativa más. Hasta los primeros días de abril, ‘Lapa’ era el ‘9′ fijo, llevaba ocho partidos seguidos desde el vamos, pero de un momento a otro cambió.

Lapadula perdió terreno en el once titular y quien tomó su plaza fue el uzbeko Eldor Shomurodov. Su compañero viene desplazándolo en las últimas fechas, ya lleva dos partidos como titular y ‘Lapa’ como su variante desde el banquillo. Según Ranieri, el jugador tiene un problema en el tendón rotuliano; no obstante, a esa pérdida de confianza del DT también se suma una pequeña sequía goleadora del delantero: no marca desde el 9 de marzo. Desde su último gol, ha tenido cuatro partidos por delante, pero no ha vuelto a celebrar.

Números de Gianluca Lapadula esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Genoa 20 1008′ 3 1

Alex Valera

Valera fue el tercer delantero de área que convocó Fossati en su primera lista. Estaba detrás de Guerrero y Lapadula por jerarquía y nivel; sin embargo, hoy en día es el de mejor presente de los tres. El delantero de Universitario viene siendo una pieza importante en el ataque de Fabián Bustos y ha puesto su granito de arena para que los cremas sean líderes del Apertura. El ‘20′ ya lleva anotados cinco goles en la temporada, con un doblete recientemente ante Comerciantes Unidos.

Registrar cinco goles con la ‘U’ en el torneo local lo posiciona además como el máximo goleador del equipo, por delante de Diego Dorregaray (4), Edison Flores (3), Martín Pérez Guedes (3) y José Rivera (3); este último por un momento le quitó protagonismo, pero la lesión del ‘Tunche’ le abrió las puertas al equipo titular de vuelta y le ha respondido con gol a Bustos.

Números de Alex Valera esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Universitario 11 707′ 5 -

¿Por qué Raúl Ruidíaz es una opción?

La ‘Pulga’ no había sido considerado en la primera lista de Fossati por un tema de lesión, pues venía recuperándose de alguna molestia que lo aquejó la temporada pasada. Ya totalmente recuperado, Ruídiaz ha mostrado signos de un buen nivel en el inicio del curso de la MLS 2024. El exjugador de Universitario es titular en Seattle Sounders y ya lleva seis goles este año. La fecha pasada anotó su segundo doblete del calendario, siendo la figura del encuentro.

Ante Philadelphia Union, Ruidíaz demostró su gran presente anotando dos goles: el primero fue un remate desde poco más de la media cancha, sorprendiendo al arquero rival, y el segundo tanto tuvo su sello con un penal a lo ‘Panenka’. Y si bien su historial con la selección no es para nada positivo (su último gol oficial fue en 2016), es hasta la fecha el delantero con mejor presente y cuota de gol.

Números de Raúl Ruidíaz esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Seattle Sounders 10 675′ 6 -

