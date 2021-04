Desde que Carlos Silvestri reveló que no continuará al mando de la Selección Peruana Sub 20, la Federación Peruana de Fútbol empezó a analizar opciones para tomar su lugar. Manuel Barreto, actual entrenador de Deportivo Coopsol, fue señalado como el principal candidato; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Según reveló Freddy Ames, presidente del cuadro chancayano, reveló que exentrenador de Sporting Cristal decidió rechazar la oferta del equipo blanquirrojo para mantenerse a cargo del plantel que disputará la Liga 2 esta temporada.

“Agradecemos la deferencia de nuestro DT, Manuel Barreto, quien ante un gran ofrecimiento de la Federación Peruana de Fútbol de ser el técnico de la Selección Sub 20 de Perú, ha preferido mantenerse en Deportivo Coopsol. Nuestro compromiso se acrecienta y el respaldo es total como siempre”, escribió el dirigente.

La FPF tendrá que continuar buscando a un nuevo entrenador para el equipo juvenil. Víctor Rivera fue opción a inicio de año, al igual que Víctor Reyes, quien se encarga de la Sub 17; sin embargo, estas opciones son lejanas a la realidad.

Freddy Ames reveló que Manuel Barreto continuará en Deportivo Coopsol este 2021. (Captura: Twitter)

Con miras al Sudamericano Sub-20

El Sudamericano Sub-20 de Colombia 2021 fue aplazado, sin fecha próxima, debido a la pandemia. Sin embargo, desde CONMEBOL vienen analizando los escenarios idóneos para que las 10 selecciones sub-20 de la región puedan retornar a sus actividades en la próxima fecha FIFA, prevista para junio.

De momento, se conoce que en las próximas semana habrá novedades al respecto. Sin embargo, amerita retornar a la competencia en el momento idóneo, ya que los últimos cotejos internacionales que disputó la delegación juvenil nacional fue el cuadrangular amistoso contra Brasil, Chile y Bolivia, el cual se llevó a cabo en diciembre del 2020.

