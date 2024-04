La selección peruana femenina venció por 2-1 a Uruguay y avanzó al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 con miras a conseguir un cupo al Mundial de esa categoría a desarrollarse en Colombia. A lo largo de su campaña, la ‘bicolor’ ha mostrado grandes avances en lo que fue su recorrido con la derrota ante Paraguay, el empate ante Argentina y las victorias contra Ecuador y las ‘charrúas’. Este camino ha venido siendo supervisado de cerca por Emily Lima, entrenadora de la selección peruana absoluta que también trabaja con las categorías sub 17 y sub 20 en tanto a la instauración de cierta metodología, trabajo de scout y lineamientos que vienen dando sus primeros frutos.

El nuevo proceso con Emily Lima

La exfutbolista y entrenadora brasilera fue oficializada como nueva entrenadora de la ‘bicolor’ en mayo del 2023 y su presencia generó mucha expectativa debido a su gran palmarés. Tras varios años como futbolista profesional, Lima fue entrenadora de Juventus, San Caetano, San José, Sao Paulo y Santos, logrando un total de siete títulos y el subcampeonato de la Copa Libertadores Femenina con Santos.

En tanto a selecciones, su experiencia también es una garantía: dirigió a las categorías sub 15 y sub 17 de Brasil. Después, en el 2016, fue nombrada entrenadora de la selección absoluta brasilera, siendo la primera mujer en entrenar un equipo nacional y, bajo su mando, la ‘canarinha’ ganó el Torneo Internacional de Selecciones. Tres años después, en 2019, fue contratada por Ecuador para dirigir todo el proyecto femenino de fútbol dirigiendo a la selección absoluta y las categorías sub 17 y sub 20, una responsabilidad parecida a lo que asumió después con Perú.

Sin embargo, Lima no es la entrenadora oficial de la selección sub 17 y sub 20 peruanas, pero sí trabaja de cerca con ellas y los entrenadores son parte de su comando técnico. De hecho, Jacqueline Ucella, entrenadora brasilera de la Sub 20 que ha logrado la reciente hazaña en el Sudamericano, es su asistente técnico y mano derecha de Lima. Cabe destacar que el comando técnico de Lima está conformado por Ucella (asistente técnico), Liliane Cruz (preparador físico) y Camila Lima (analista de video), un detalle a recalcar es que es un cuerpo técnico únicamente femenino.

¿Qué ha cambiado con Lima?

Dentro de la metodología instaurada por Emily Lima para la selección absoluta y categorías inferiores está el hecho de desarrollar un equipo que tenga como prioridad la mejora física de las futbolistas. Asimismo, tal como recalcó en su llegada, es importante instaurar un cambio de mentalidad respecto a la capacidad competitiva que tiene la ‘bicolor’ frente a otras selecciones. El empoderamiento es un mensaje que Emily Lima y su cuerpo técnico buscan impregnar en las diversas categorías del fútbol femenino nacional.

En tanto al aspecto futbolístico, la selección peruana apela, como es parte de su ADN, a un fútbol propositivo y ofensivo, tal como se vio en los encuentros ante Argentina, Ecuador e, incluso, Paraguay pese a la derrota. Sin embargo, en momentos complicados como en el último tramo ante Uruguay, se pudo cuidar el resultado a partir de un buen trabajo de resistencia defensivo. Se apela mucho a las salidas por el medio y el buen pie de las futbolistas peruanas.

Sin duda alguna, también se debe resaltar el buen trabajo de scouting tanto en la Liga Femenina local, como el seguimiento de jóvenes futbolistas que militan o nacieron en el exterior. Un claro ejemplo es la importante cantidad de jugadoras foráneas en la última convocatoria para el Sudamericano Sub 20: Lucía Arcos (Terrasa FC de España), Taylor Vogt (Florida Atlantic de Inglaterra), Emily Arévalo (Bristol City de Inglaterra), Samantha Villavicencio (Downtown United de Estados Unidos) y Mía León (Madrid CFF de España).

Asimismo, se cuenta con siete futbolistas de Sporting Cristal, cuatro de Alianza Lima y una convocada de Universitario, Academia Deportiva Cantolao, FC Killas y Sporting Victoria. Esto se debe al trabajo de la mano que viene haciendo la entrenadora brasilera con el torneo femenino local en el que se busca cada vez dar más visibilidad a las futbolistas peruanas. Un caso importante a resaltar en tanto a no perder de vista a cada jugadora es el de Linda Espinoza (Sporting Victoria), quien no pudo continuar en el club loretano debido a problemas legales y hoy, más allá de que jugará la liga de ascenso con Yanapuma FC de Iquitos, sigue en el radar de Lima y es parte de la ‘bicolor’.

El trabajo sostenido en el tiempo desde su llegada también es importante de resaltar en tanto a los microciclos de la sub 17 y sub 20 que vienen dando buenos resultados y que, además, alimentan a la selección peruana absoluta. Cabe recordar que con la mayor también se han venido sosteniendo amistosos con países de la región y que nos invitan a soñar con un fútbol más competitivo a nivel continental.

Avances reconocibles

Más allá de los logros obtenidos a nivel deportivo, la visibilidad del fútbol femenino ha aportado en la profesionalización de las jugadoras. El hecho de que la Liga Femenina sea televisada ha instaurado la posibilidad de que más marcas se sumen como auspiciadores de equipos y se den mejores ingresos mejorar las condiciones de trabajo de las jugadoras.

Hasta el momento, se conoce que Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal presentan a futbolistas de su plantel con contrato profesional; sin embargo, también se espera que otros equipos que han logrado importantes avances, como Carlos A. Mannucci, sean los próximos en sumarse. Cabe recordar que el fútbol femenino es considerado oficialmente un deporte amateur y, por lo mismo, los clubes no están obligados a realizar contrato profesional a sus futbolistas.

Uno de los puntos importantes a partir de la llegada de Emily Lima es, justamente, su acercamiento con la liga local y la buena comunicación que mantiene con los clubes. Por otro lado, en Videna se vienen trabajando mejoras en infraestructura en tanto a que las futbolistas puedan entrenar en canchas principales y no alternas y se acerquen a tener las mismas buenas condiciones del equipo masculino. Por el resto, los implementos, horas de trabajo y entrenamiento vienen siendo óptimos para el desarrollo de las chicas en la ‘bicolor’.

Los rivales en el hexagonal

La segunda fase del Sudamericano Femenino Sub-20 está programado para iniciar el martes 23 de abril. En este día se jugarán tres partidos. Luego, se disputarán otros tres duelos el viernes 26, el lunes 29, el jueves 2 de mayo y el domingo 5. El primer fin de semana de mayo conoceremos los resultados.

En el hexagonal final están seis selecciones, las tres primeras del Grupo A (Paraguay, Perú y Argentina) y el Grupo B (Colombia, Brasil y Venezuela). Cabe mencionar que en esta instancia se enfrentarán todos contra todos para determinar al país campeón y a los clasificados a la Copa Mundial de Fútbol Femenino.

