Selección Peruana: denuncian en la Conmebol a presidente de la FPF por reventa de entradas

Tema por aclarar. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ha sido denunciado ante el Comité de Ética de la Conmebol por su presunta vinculación a una red de reventa de entradas de la Selección Peruana en las últimas Eliminatorias. De acuerdo a la denuncia, en su momento, el mismo Edwin Oviedo supo del tema y lo investigó, pero no tomó medida alguna. Hoy, el ex alcalde de Chongoyape enfrenta una acusación que podría costarle el cargo como máxima autoridad del balompié nacional.



Un minucioso trabajo de investigación de la empresa All Security en marzo de 2017, realizado por encargo de la presidencia de la FPF, entonces a cargo de Edwin Oviedo, implicaría directamente a Agustín Lozano en la reventa de entradas. Agentes encubiertos tomaron fotografías y grabaron videos que figuran como pruebas de la denuncia. Todo conduce a afirmar que se trataría de una práctica continua.



De acuerdo a la denuncia, formulada por el periodista Umberto Jara, estas prácticas serían parte de un negocio ilegal millonario, que habría generado ingresos por S/. 4,5 millones a lo largo del pasado proceso eliminatorio.

Pruebas de la investigación de All Security donde se ve el proceso de recojo y venta de las entradas de Agustín Lozano. Pruebas de la investigación de All Security sobre el proceso de recojo y venta de entradas vinculadas a Agustín Lozano.

El 28 de marzo de 2017, la Selección Peruana venció 2-1 a Uruguay, en un partido clave por el camino al Mundial de Rusia, ante 35 mil 200 espectadores en el Estadio Nacional. Según la investigación, Agustín Lozano obtuvo 502 entradas mediante el sistema de ventas corporativas, prohibidas para un dirigente de la FPF, pero, en este caso, autorizado por el Secretario General de la FPF, Juan Matute. Estos tickets no contaban con identificación, lo que hacía más fácil su reventa.



Según la denuncia, Lozano encargaba el recojo de las entradas en Teleticket –y desde 2018 en Joinus– a dos personas de su confianza. Se trataba de Ricardo Alva Arbulú (identificado luego como Raúl Callañaupa Flores), y César Herrera Murillo, cuñado de Lozano. Ambos distribuían estos boletos entre los revendedores.

Lote de entradas del Perú vs. Uruguay (marzo 2017) adquiridas por Agustín Lozano mediante venta corporativa. Lote de entradas del Perú vs. Uruguay (marzo 2017) adquiridas por Agustín Lozano mediante venta corporativa.

Este irregular negocio alcanzaría a otros directivos de la FPF y podría haberse realizado también con las entradas para el Mundial de Rusia 2018. En una lista oficial de la misma FPF, Agustín Lozano aparece como adquiriente de 90 entradas para los partidos de Perú en Rusia 2018, por las que pagó 14 mil 850 dólares (165 cada una). Nunca hubo explicación sobre el destino de estos boletos.



Antes la denuncia, Agustín Lozano niega cualquier irregularidad y se consideta una persona “intachable”. La Conmebol tendrá la última palabra en este complicado tema, que podría traer sanciones muy graves para los involucrados e incluso acelerar las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol.