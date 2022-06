Minutos después del penal errado de Alex Valera, que significó la caída en la tanda de penales ante Australia y el adiós de la Selección Peruana a Qatar 2022, las redes sociales se polarizaron. Por ejemplo, hubo comentarios de este tipo: “Gracias a Valera logramos el punto con Ecuador en Lima, y que hizo la diferencia para clasificar. Roce tiene. Es el futuro goleador de la selección. Así son los penales”. Y a su vez, existieron otros: “Yo no cuestiono a Valera. Cuestiono a quienes le dejaron patear el penal a pesar de su inexperiencia”. Y por último, los más ácidos críticos que nunca faltan y que no vale la pena repasarlos.

Valera, el chico de Pomalca (Chiclayo) –ingresó a los 116 minutos del tiempo suplementario–, cargó con la ilusión de 33 millones de peruanos. Un delantero que hace apenas cuatro años, y lejos de ser un jugador profesional, integraba la selección de fútbol playa y le pidió una foto a Christian Cueva cuando se lo cruzó de casualidad en la Videna. Él fue el que se paró frente al balón en el estadio Ahmed bin Ali para definir el boleto al Mundial. Para el hincha de a pie, en cancha habían otros con más recorrido, quienes pudieron patear, sin embargo, el delantero de Universitario tuvo el carácter para tomar el balón, quizá por orden de Ricardo Gareca, quizá por voluntad propia, y eso es meritorio.

Este triste desenlace en Doha evidencia una situación que necesita especial atención: la falta de recambio que tuvo la selección en estos últimos cuatro años tras el Mundial de Rusia 2018. “Los cambios generacionales se producen naturalmente y de acuerdo a lo que uno observa. Las cosas fluyen. Hay momentos en que jugadores que fueron figuras importantes, por diferentes razones, ya sea por edad u otros desafíos, caen en rendimientos bajos. El cambio siempre se da por las apariciones importantes de jóvenes. No es que a mí se me ocurra realizar un cambio generacional”, dijo Gareca en abril del 2021, cuestionado por la prensa nacional por este tema.

De a acuerdo con esas palabras, el ‘Tigre’ estuvo lejos de encontrar ese recambio que tanto se anhela. Por más que se renovó el equipo en todas sus líneas, considerando el último Mundial, la bicolor ganó pocos nombres nuevos: Carlos Zambrano, Alexander Callens, Christofer Gonzales, Sergio Peña y Gianluca Lapadula, fueron los jugadores importantes que sumaron a su plantel mundialista, que también dejó de contar con históricos como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez, debido a continuas lesiones y su edad.

¿Sin revulsivos?

En la caída en el repechaje ante Australia quedó claro que la selección, tras siete años de trabajo al mando del ‘Tigre’, quedó corta en cuanto nombres o, por otro lado, hay jugadores que no terminan de ganarse la confianza del técnico. Prueba de ello es que Gareca solo hizo dos cambios en los 90 minutos, y otro en tiempo suplementario, de los cinco a disposición. Por mencionar un ejemplo, Christian Cueva, extenuado, acalambrado y en uno de sus partidos más bajos, tuvo que resistir hasta los 116′ del tiempo suplementario.

Tras la baja de Yoshimar Yotún por un problema muscular, Christofer Gonzales tuvo la misión ante Australia de ‘reconvertirse’ en ‘Yoshi’. Pero siendo un futbolista con otras virtudes, las cuales son del agrado del cuerpo técnico, ‘Canchita’ estuvo muy lejos de ser el jugador desequilibrante que, por ejemplo, fue en el triunfo 3-0 ante Bolivia por las Eliminatorias en Lima. Más lejos aún de ser el que se pone el equipo al hombro como lo hace en Sporting Cristal, donde es el goleador (7). Su aporte más estuvo ligado al sacrificio y la recuperación: ganó siete de 11 duelos ante los australianos, pero, en cambio, no tuvo ningún remate a portería y solo dio un pase clave.

Lo mismo pasó con Sergio Peña, quien tuvo acción hasta los 80 minutos –salió por Pedro Aquino –, pero no pudo convertirse en la ‘manija’ que sí lo fue en otros partidos de Eliminatorias, pero, sobre todo, en la última Copa América de Brasil, donde consolidó su titularidad en el ‘once’. Ante Australia, no dio ningún pase clave ni remató a portería, pero sí realizó varios quites de balón.

Debido al nivel discreto de André Carrillo, quien solo sumaba dos partidos desde marzo debido a una lesión muscular y sin suplente natural –que, en el papel, es Gabriel Costa, pero no fue incluido en lista–, Edison Flores ingresó con sus ganas y compromiso de siempre y gracias a un cabezazo suyo tuvimos la opción más clara en el partido. Santiago Ormeño, otra de las cartas de ataque, estuvo lejos de ser una variante en la cabeza del ‘Tigre’ como reemplazo de Lapadula. En pocas palabras, había pocas opciones para utilizar como revulsivos en un duelo que se presentó complicado.

Un antecedente

Un momento clave antes del repechaje fue la derrota de 1-0 ante la sub 20 del Sabadell, club de la tercera división de España. En este caso, los futbolistas que alinearon fueron los que tuvieron pocos minutos o no jugaron ante los neozelandeses. José Carvallo; Raziel García, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Horacio Calcaterra, Wilder Cartagena, Jairo Concha; Christofer Gonzales, Gabriel Costa y Santiago Ormeño; fue el once titular que se plantó ante el joven combinado catalán.

“En un momento del partido, Gareca se quedó sin alternativas de mitad de cancha para adelante, quizá tendría que evaluar si en su convocatoria dejó algunos nombres importantes”, aseguró Diego Rebagliti, comentarista de Movistar Deportes.

Los nuevos no suman minutos

De los 28 convocados para el repechaje, 19 formaron parte del plantel en Rusia 2018 y el proceso anterior de Eliminatorias. Las caras nuevas son Ángelo Campos, Marcos López, Raziel García, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Gabriel Costa y los delanteros Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. De todos ellos, tres no salieron en lista ante Australia (García, Concha y Costa) y la mayoría goza aún de pocos minutos en encuentros, pese a la confianza en las convocatorias.

Jugador Partidos Minutos Marcos López 20 1001 Raziel García 10 259 Horacio Calcaterra 10 195 Jairo Concha 2 105 Gabriel Costa 12 351 Alex Valera 8 259 Santiago Ormeño 11 192 Ángelo Campos 0 0

Como es obvio, Lapadula es el que tiene mejores los registros de este grupo de jugadores. El atacante del Benevento viene haciendo bien su trabajo como reemplazo de Paolo Guerrero: suma 10 dianas y tres asistencias en 21 partidos con la bicolor, desde su debut en noviembre del 2020. Lleva un total de 1780 minutos disputados, teniendo la estadística de un gol cada 178′.

De seguir al mando de la bicolor, Gareca tendrá como principal tarea renovar los nombres de la bicolor, pero, sobre todo, ganar jugadores confiables para momentos complicados, como lo fue el partido ante Australia. Obvio, los jugadores serán los que tendrán que elevar su nivel al máximo en sus respectivos clubes para ganarse esa confianza del comando técnico.

