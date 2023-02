En julio del año pasado, la escuadra inca, comandada por el profesor Conrad Flores, disputó la Copa América Femenina en Colombia, quedándose en la fase de grupos. Meses después, en noviembre, hubo un par de amistosos ante Ecuador, obteniendo un empate y una derrota. Desde entonces, la selección no se ha vuelto a juntar. Y también existe una incertidumbre sobre el técnico: no saben si continuará o vendrá uno nuevo.

La gota que derramó el vaso fue la fecha FIFA de este mes. Del 13 al 22 de febrero, los combinados femeninos podían haber disputado hasta un máximo de 3 amistosos, según el calendario del ente que rige el balompié a nivel internacional. Sin embargo, Perú no pactó ningún cotejo y el equipo ni siquiera se encuentra reunido entrenando. Este hecho causó la molestia de la mayoría de las seleccionadas, quienes expresaron su indignación en sus redes sociales.

“Esto es bastante molesto para mí. Nos dijeron que tendríamos un nuevo entrenador este año. Ya estamos en el segundo mes de este 2023 y nada, sin entrenador, sin prácticas y sin amistosos”, señaló la delantera rojiblanca Alexandra Kimball. “Se espera que participemos en torneos internacionales contra equipos que inviertan en el fútbol femenino. Sin embargo, nunca llegamos a entrenar juntas. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a construir un equipo y una cultura ganadora si ni siquiera podemos utilizar estas fechas FIFA? Cada día nuestros rivales se hacen más fuertes y trabajan en reforzar su química como equipo. Esperaba más de nuestra Federación para este 2023″, agregó.

La central Katarina Comesaña también publicó un texto similar, secundando lo expuesto por Kimball. “Luchamos contra las injusticias y los estereotipos para ser modelos a seguir y líderes para las niñas del futuro. Perú, por favor, escúchanos. Necesitamos el apoyo de los peruanos para que la Federación haga las cosas bien. (Requerimos) necesidades básicas como entrenador, convocatorias y partidos amistosos. Queremos estar preparados para enorgullecer al país”, expresó.

A ellas se sumaron los pronunciamientos de las seleccionadas Claudia Cagnina, Mia Shalit, Braelynn Llamoca, Ariana Muñoz y Steffani Otiniano, así como las historias de Instagram de Cindy Novoa, Pierina Nuñez, Sandra Arévalo, Fabiola Herrera, Yoselin Miranda, Scarleth Flores, Grace Cagnina, Stephannie Vasquez y Maryory Sánchez.

A fin de mes les darán información

Depor pudo conversar con la volante Ariana Muñoz, quien precisó que no están diciendo ni haciendo algo malo con estas publicaciones, pues lo único que buscan es mejorar como equipo y que crezca el fútbol femenino en el Perú. “Necesitamos más fechas para poder reunirnos, entrenar y jugar porque es la única manera de mejorar. Entonces, si no tenemos esas oportunidades, no vamos a poder llegar adonde se podría llegar, porque potencial hay, pero se va a quedar en potencial si nada cambia. Necesitamos entrenar y jugar más a menudo” , declaró.

“Al final, lo que quiero que tengan en claro es que estamos haciendo esto en una manera positiva, porque queremos tener un impacto positivo en el país ”, prolongó. Muñoz también nos contó que, tras las publicaciones, han recibido una comunicación, desde la FPF, de que a fines de febrero les van a informar sobre el comando técnico, además de hablarles sobre los próximos amistosos . “Ahora lo que queda es esperar y tener paciencia. Con mucha fe, seguiremos trabajando duro con la mano de Dios, y esperemos que todo salga bien. De verdad queremos mejorar, queremos ayudar a que el fútbol femenino crezca, pero necesitamos también la ayuda y el apoyo de la Federación ”, culminó.

Buscamos algún vocero oficial de la FPF para que nos responda sobre esta situación, pero no tuvimos éxito. Solo del área de prensa de la Federación nos afirmaron que el año pasado se “cerró bien con los dos amistosos” jugados ante la ‘Tricolor’. “No hay ningún problema con el plantel. Esta vez no se utilizó la Fecha FIFA, pero se está planificando para tener 2 amistosos en la siguiente Fecha FIFA (que va del 3 al 11 de abril). Respecto al técnico, no podríamos decirte mucho del tema, solo que están a la espera del nuevo entrenador”, indicaron.

Claudia Domínguez y Ariana Muñoz, integrantes del equipo nacional femenino de futbol. (Foto: FPF)

¿Y qué hacen las otras selecciones de Conmebol?

A diferencia de Perú, los otros equipos femeninos de la región sí están aprovechando la fecha FIFA. Colombia, por ejemplo, disputó un partido contra Costa Rica e igualaron 1-1. Además, el pasado sábado, el conjunto cafetero venció por 1-0 a Nigeria y este martes 21, se medirá contra México. Mientras tanto, Bolivia y Ecuador han acordado un par de cotejos entre ellos.

Argentina, por su parte, tuvo un duelo con Chile al que goleó 4-0. Ahora, la albiceleste jugará dos partidos más, ambos contra Nueva Zelanda: este lunes 20 y el jueves 23. Chile, en tanto, ya había disputado un par de amistosos ante Panamá a inicios de este mes. No podemos dejar de mencionar que Paraguay junto a la ‘Roja’ participarán en el Torneo de Repesca para la Copa del Mundo Femenina 2023, que está en pleno juego hasta el 23 de febrero. Perú desperdició esta jornada, pero deberá aprovechar la siguiente Fecha FIFA en el mes de abril.

