Selección Peruana: Juan Matute muestra pruebas que comprometen a Agustín Lozano en caso de reventa de entradas [VIDEO]

La Conmebol inició una investigación contra Agustín Lozano por la reventa de entradas en los partidos de la Selección Peruana , rumbo al Mundial Rusia 2018. Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) negó haber sido notificado sobre este caso. Sin embargo, el secretario general de la FPF mostró pruebas que evidencian lo contrario.

En conferencia de prensa, Agustín Lozano negó categóricamente que haya sido notificado de esta investigación. “La Conmebol nunca me ha alcanzado una resolución donde se me abre un proceso específicamente con los anexos que corresponda a la denuncia para asumir mi defensa”, sostuvo el presidente de la FPF.

No obstante, Matute mostró pruebas donde se evidenció que sí recibió los correos que él mismo envió, donde se le indicaba que estaba siendo investigado por la Comisión de Ética de la Conmebol. “La verdad es que sí fue notificado a su persona el 18 enero por escrito y él respondió esta notificación”, sostuvo a Cuarto Poder.

Además, precisó que la Conmebol le envió una carta a Lozano el 17 de enero, donde se le indica de este caso. Mientras mostraba las pruebas, dio cuentas de que el documento enviado por la instancia internacional indica que lo investigan por reventa de entradas de cortesía y corporativas.

A la fecha, el presidente de la Federación se mantiene en el cargo, pues indicó que no iba a dar un paso al costado, pese a la investigación que recae sobre su persona. “No renuncio, porque no he cometido un acto ilícito y nunca he autorizado una reventa. Jamás. Quien lo ha hecho que asuma su responsabilidad, pero Agustín Lozano, no”, aclaró.

