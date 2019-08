¿Quiénes fueron los '10' de la Selección bajo el mando de Ricardo Gareca?

Nadie duda de lo importante que es Christian Cueva en la pizarra de Ricardo Gareca. El volante ha jugado en 56 partidos de los 62 en la 'Era del Tigre', la gran mayoría como el volante creativo –de '10', enganche, media punta o 'cerebro', como deseen llamarlo– en el ya conocido esquema 4-2-3-1. Los rumores sobre una posible ausencia o que no llegue en su mejor nivel en la próxima convocatoria no asustan al argentino. Todo lo contrario, ya sabe lo que es jugar sin 'Cuevita'.

En los inicios del paso de Ricardo Gareca por la Selección Peruana , Christian Cueva jugaba como extremo izquierdo. Es más, en su estreno como entrenador rojiblanco, 'Aladino' estuvo en banca. Jean Deza, nombre quizás impensado hoy, arrancó de 'enganche' atrás de Irven Ávila, en el primer partido del 'Tigre', ante Venezuela el 31 de marzo de 2014.

Vestido con una elegante camisa blanca, que nunca más volvió a usar, Gareca vio cómo Deza aguantó solo 30 minutos. Una lesión lo obligó a cambiarlo a la media hora de su estreno como entrenador bicolor. Por cosas del destino, Christian Cueva ingresó en su lugar y jugó de enganche ni bien empezó la etapa del 'Tigre'. André Carrillo por derecha, Paolo Hurtado, izquierda, e Irven Ávila como punta acompañaron en el ataque. Perú perdió por 1-0 en Florida.

Para la Copa América de Chile 2015, Ricardo Gareca se decidió por Jefferson Farfán como el mediapunta, atrás de Paolo Guerrero. Christian Cueva lo acompañó, como ya lo mencionamos, de extremo izquierdo y Joel Sánchez, el derecho. Este fue el planteamiento en el estreno ante Brasil. Perdimos 2-1, pero 'Cuevita' anotó su primer tanto con la Selección Peruana. Además, lo fue en la semifinal (1-2) contra los anfitriones.

En ese mismo torneo, Claudio Pizarro jugó los otros dos partidos de la fase de grupos como media punta. Le ganamos 1-0 a Venezuela, con gol suyo, y empatamos sin abrir el marcador con Colombia. Ante Bolivia fue el primer duelo en que Gareca no puso un '10'. Yordy Reyna fue el enganche en el partido por la medalla de bronce, contra Paraguay (2-0).

Luego de un par de amistosos en el que Jefferson Farfán no perdió su puesto, e incluso anotó un gol, el inicio de las Eliminatorias a Rusia 2018 tuvo su inesperada baja. Claudio Pizarro, otra vez, arrancó de media punta en el estreno ante Colombia, en el que perdimos 2-0. La 'Foquita' lo recuperó ante Chile –marcó dos veces–, mientras que 'Cuevita' se consolidaba por izquierda. En ese duelo fue expulsado.

Luego de alternar a Pizarro y Farfán entre los extremos y atrás de Paolo Guerrero, la derrota por 1-0 ante Uruguay (marzo de 2016) fue el punto de quiebre para Ricardo Gareca. Christian Cueva jugó por primera vez como '10' en la goleada por 4-0 ante Trinidad y Tobago, y por casi tres años no dejó el puesto. Días después, el 'Tigre' probó a Cristian Benavente en ese puesto, ante El Salvador. Perú ganó en ambos amistosos.

La Copa América Centenario, en 2016, consolidó al '11' de la Selección Peruana que clasificó al Mundial de Rusia. Christian Cueva se consolidó como nuestro '10' con el pasar de los partidos. Su mejor actuación ese año fue, sin dudas, en la goleada por 4-1 ante Paraguay en Asunción. El volante fue clave en la histórica actuación bicolor, con su gol y asistencia además de llevar los hilos del equipo.

Una suspensión por doble tarjeta amarilla cortó su racha de partidos consecutivos en el empate ante Argentina en Buenos Aires en 2017. Ricardo Gareca eligió arrancar con un 4-5-1, sin ningún futbolista como '10'. En marzo, Flores jugó en ese puesto ante Uruguay, tras una lesión de Cueva, y en agosto, el 'Tigre' retrocedió a Christian Cueva a la primera línea en el triunfo por 2-1 contra Bolivia. En la inolvidable clasificación mundialista, contra Nueva Zelanda, Farfán volvió a jugar de media punta y 'Cuevita' por la izquierda.

Jefferson Farfán y Christian Cueva alternaron esta posición en los amistosos previos a Rusia 2018. Paolo Hurtado también fue probado en ese puesto. Cuando 'Aladino' no jugaba atrás del centrodelantero, lo hacía en su habitual posición por izquierda. Ya en la Copa del Mundo, nadie lo sacó del puesto como '10' de la blanquirroja. Ojo, en el último amistoso de 2017, José Manzaneda también jugó de '10' en los últimos minutos ante Paraguay.

Ricardo Gareca aprovechó los amistosos previos a la reciente Copa América. No solo puso a Cueva o la 'Foquita' atrás del punta -en la larga ausencia de Paolo Guerrero- también probó a 'Orejas' Flores, ante Estados Unidos (1-1) y Ecuador (1-2), y con Cristian Benavente, contra Costa Rica (2-3). Christian Cueva no jugó en ninguno de esos partidos, es más, no fue convocado a los dos últimos.

Christian Cueva volvió a ser llamado este año y regresó con todo. Anotó los goles en los triunfos ante Paraguay y Costa Rica, siempre atrás del punta. Eso sí, de manera sorpresiva, Jefferson Farfán volvió a esa posición al inicio de la Copa América. Su lesión obligó al 'Tigre' a poner al exAlianza Lima por detrás de Paolo Guerrero. La bicolor llegó a la final del torneo.

En resumen, además de Christian Cueva, Jefferson Farfán, Paolo Hurtado, Edison Flores, Cristian Benavente, José Manzaneda y Jean Deza también jugaron de '10' en la Saelección Peruana con Ricardo Gareca. ¿El argentino se la jugará por 'Cuevita' o nos dará alguna sorpresa en los amistosos ante Ecuador y Uruguay?