Se prepara con todo. La Selección Peruana Sub 17 tuvo mucha actividad este 2018 ya que será local en el Mundial de la categoría el próximo año. El equipo dirigido por Carlos Silvestri jugó 24 amistosos y finalizó la temporada como campeón de la Copa UC en Chile. La 'blanquirrojita' ya tiene su once base que espera consolidar con el pasar de los meses.

El Perú fue elegido sede de la Copa del Mundo Sub 17 en marzo y ahí se dio inicio al gran proyecto. Carlos Silvestri dejó Cantolao para dirigir a la Selección Peruana, que mantiene la base del plantel Sub 15 que llegó a las semifinales del Sudamericano del año pasado. El primer reto será el Sudamericano en marzo próximo, torneo que también seremos locales.

La 'blanquirrojita' ha ganado ocho de 24 amistosos este año, celebrando 30 goles. Nuestro mejor resultado fue por 5 a 1 ante Costa Rica en dos oportunidades (17 de abril y 30 de agosto, de visita) y cerró el año con cuatro triunfos consecutivos. Carlos Ruiz, el '10' de nuestra Sub 17, fue el máximo artillero con ocho anotaciones.

De los 24 partidos este año, la bicolor Sub 17 ha jugado contra nueve selecciones nacionales y dos clubes. Nueve veces fuimos locales (ganamos tres), doce de visita y tres en cancha neutra. Costa Rica, Ecuador y Uruguay fueron los rivales con que nos vimos las caras en mayor número de oportunidades, dos en casa y otro par como visitantes.

Carlos Silvestri nos cuenta sus planes en estos meses. (Video: Franco Anaya / Entrevista: Eduardo Combe / Foto: Prensa FPF)

Carlos Silvestri no lo ha dicho en voz alta, pero un análisis de todas sus alineaciones nos dan una idea de cuál es su once titular base. Diego Enriquez (Sporting Cristal) es llamado a ser el arquero titular, mientras que Sandi y Milla esperan su turno. Salvo una grata aparición, serían los tres goleros del Sudamericano y Mundial Sub 17 del próximo año.

Kluiverth Aguilar (Sporting Cristal) por derecha y Mathias Llontop (U. San Martín), izquierda, son los laterales que más usa. El celeste no fue considerado en los primeros amistosos, pero se ganó un lugar en el once con el paso de los meses. Carlos Montoya (Academia Cantolao) y José Racchumick (Sporting Cristal) es la zaga central que más veces utilizó.

Rafael Caipo (Sporting Cristal), Sebastián Cavero (Alianza Lima), Yuriel Celi (Academia Cantolao) y Pedro de la Cruz (Alianza Lima), este como '10' de la bicolor, son los volantes que más veces usó. Finalmente, Joao Grimaldo y Carlos Ruiz, de Sporting Cristal, se mueven en la delantera.

La categoría 2002 será la tercera en jugar el Mundial de Clubes, así como lo hizo la 1988 (2005) y 1990 (2007). Los primeros quedaron en fase de grupos, mientras que los 'Jotitas' llegaron hasta cuartos de final. El reto es muy fuerte y queda un año para cumplir un destacado papel en la Copa del Mundo.

El once base Nombre Pos Nac Club PJT G Diego ENRÍQUEZ Arquero 24.01.2002 Sporting Cristal 11 0 Kluiverth AGUILAR Lateral derecho 2002 Sporting Cristal 16 1 Carlos MONTOYA Defensa 04.05.2002 Academia Cantolao 19 0 José RACCHUMICK Defensa 01.01.2002 Sporting Cristal 23 2 Mathias LLONTOP Lateral Izquierdo 22.05.2002 U. San Martín 20 0 Rafael CAIPO Volante 06.02.2002 Sporting Cristal 8 0 Sebastián CAVERO Volante 20.06.2002 Alianza Lima 21 3 Yuriel CELI Volante 20.02.2002 Academia Cantolao 19 4 Pedro DE LA CRUZ Volante 15.01.2002 Alianza Lima 19 5 Joao GRIMALDO Delantero 20.02.2002 Sporting Cristal 16 4 Carlos RUIZ Delantero 25.01.2002 Sporting Cristal 19 8 PJT : Partidos Jugados de Titular en 2018 / G: Goles en 2018 También fueron convocados en 2018 Nombre Club Nombre Club Baruch ABURTO Envigado FC ( COL ) Darwin ANGULO Sporting Cristal Ernesto ASCENZO Regatas Lima Rafael BELTRÁN Academia Cantolao Alessandro BURLAMAQUI Espanyol ( ESP ) Leandro CHIRI U. San Martín Ángel DE LA CRUZ Alianza Lima Jeremi ESCATE Alianza Lima Nicolás FIGUEROA U. San Martín Leonardo GUADALUPE D. Municipal Bruno HUAMÁN Juan Aurich José HUAYHUA Universitario Osama JIMÉNEZ Unión Comercio Didier LA TORRE Sport Boys Hideki MEDINA Sporting Cristal Jean MENDOZA Academia Cantolao Carlos MEZA Sporting Cristal Ian MILLA Alianza Lima Aldo OLAYA Academia Cantolao Marlon PEREA Sporting Cristal Óscar PINTO U. San Martín Jesús REYES Sporting Cristal Juan ROBLES Academia Cantolao Rodrigo RUIZ U. San Martín José SÁNCHEZ Cantolao Massimo SANDI Alianza Lima José SOTO Universitario Jorge STUCCHI Juan Aurich Rodrigo TAGLE Real Garcilaso Jared ULLOA Sporting Cristal Pedro VALENZUELA Alianza Lima Jhan ZAPATA Sporting Cristal Renzo ZUBIATE Alianza Lima

El Mundial Sub 17 se jugará del 5 al 27 de octubre de 2019 en Perú. (Foto: FPF) El Mundial Sub 17 se jugará del 5 al 27 de octubre de 2019 en Perú. (Foto: FPF)