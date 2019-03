¡HISTÓRICO! Selección Peruana Sub 17 cumplió su mejor campaña por fase de grupos en un Sudamericano

Triunfazo. La Selección Peruana Sub 17 derrotó 2-0 a Ecuador, sumó ocho puntos y acabó invicta en la primera fase del Sudamericano como líder del grupo A. Los dirigidos por Carlos Silvestri hicieron historia, ya que es nuestra mejor campaña en la ronda grupal entre todas las participaciones de la bicolor. Ahora, buscarán un lugar en el Mundial de Brasil.

Los 'Jotitas' eran dueños de esta marca, cuando en el Sudamericano Sub 17 de 2007 pasó al hexagonal final con siete puntos, al ganar dos partidos, empatar uno y perder el restante. Por primera vez, quedamos en el primer lugar. En 1986, en ese entonces con futbolistas Sub 16, la Selección Peruana ganó un par de encuentros y perdió los dos restantes, pero no superó la fase de grupos. Sumaron cuatro puntos, ya que se daban dos por duelo ganado.

En el Sudamericano Sub 17 de 2013, Perú ganó un partido, empató otro y perdió dos, como sucedió en 1988, 1991, 1993, 1999, 2001 y 2011, pero en esa ocasión accedieron al hexagonal final. El resto de las campañas de la bicolor fueron para el olvido, incluso perdiendo todos sus partidos, como sucedió en 2017.

La Selección Peruana Sub 17 superó la ronda grupal solo en tres oportunidades. Por primera vez, lo hace jugando como local en el Sudamericano. La mejoría es notoria, pues dos años atrás perdió en sus cuatro partidos y ahora se mantiene invicta en lo que va del torneo.

Perú Sub 17 en fase de grupos del Sudamericano Año PJ G E P Puesto Porcentaje 2019 4 2 2 0 1° / 5 67% 2007 4 2 1 1 1° / 5 58% 1986 4 2 0 2 3° / 5 50% 1988 4 1 1 2 4° / 5 38% 1991 4 1 1 2 4° / 5 38% 1993 4 1 1 2 3° / 5 38% 1999 4 1 1 2 4° / 5 33% 2001 4 1 1 2 4° / 5 33% 2011 4 1 1 2 4° / 5 33% 2013 4 1 1 2 3° / 5 33% 2005 4 1 0 3 5° / 5 25% 2009 4 1 0 3 5° / 5 25% 2003 4 0 2 2 4° / 5 17% 1995 3 0 1 2 3° / 4 11% 1997 4 0 1 3 5° / 5 8% 2015 4 0 1 3 5° / 5 8% 2017 4 0 0 4 5° / 5 0%