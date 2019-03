Selección Peruana Sub 17: ¿cómo nos fue y cuántas veces jugó en el hexagonal final del Sudamericano?

Ya nos tocaba. LaSelección Peruana Sub 17 clasificó al hexagonal final y luchará por uno de los cuatro cupos al Mundial, que se jugará en Brasil. El equipo nacional volverá a decir presente en esta instancia del Sudamericano luego de seis años. Esta es la tercera vez en la historia del torneo que superamos la fase de grupos.

La primera edición del Sudamericano se jugó en 1985 (como selecciones Sub-16), pero no fue hasta 2007 que Perú clasificó al hexagonal final. Aquella vez, con la categoría 1990 bautizada como los 'Jotitas', la bicolor consiguió sus pasajes al Mundial de Corea del Sur. En el primer partido, derrotamos 2-1 a Venezuela, resultado clave en la futura clasificación a la Copa del Mundo.

Luego, perdimos ante Brasil (4-0) y Colombia (3-0), moviendo el piso de la buena campaña de los dirigidos por 'Jota Jota' Oré. Un agónico empate ante Ecuador (2-2) nos dio medio pase al Mundial, confirmando la clasificación con el 1-1 ante Argentina. Reimond Manco, hoy en Real Garcilaso, fue la figura de ese plantel.

Esperamos hasta 2013 para pasar por segunda, y última vez, al hexagonal final del Sudamericano Sub 17. En esta oportunidad, la historia no tuvo un final feliz: la categoría 1996 perdió sus cinco partidos y fue presa fácil en esta instancia. Edgar Texeira, hoy asistente de Carlos Silvestri, no pudo hacer mucho para evitar la catástrofe.

En resumen, la Selección Peruana solo ganó uno de diez partidos en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17, además de anotar once goles. Solo una vez pudo clasificar al Mundial, al quedar en el cuarto lugar en 2007. Esta vez, la bicolor confía en que también mejorará estos números y sellarán su pasaporte hacia Brasil. Todo se puede.

Perú en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 2007 Resultado Fecha Estadio Goles Perú Perú 2-1 Venezuela 16 de marzo Olímpico – Ibarra ( ECU ) La Torre (01’), Ruiz (81’) Perú 0-4 Brasil 18 de marzo Olímpico – Ibarra ( ECU ) Perú 0-3 Colombia 20 de marzo Olímpico – Ibarra ( ECU ) Ecuador 2-2 Perú 23 de marzo La Cocha – Lacatunga ( ECU ) Sánchez (04), Mendoza (81’ (autogol)) Perú 1-1 Argentina 25 de marzo Olímpico Atahualpa – Quito ( ECU ) Hernández (45’ + 2’) 2013 Resultado Fecha Estadio Goles Perú Argentina 2-0 Perú 14 de abril Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Perú 1-3 Paraguay 17 de abril Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Garcés (71’) Perú 1-2 Venezuela 21 de abril Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Da Silva (33’) Perú 1-2 Brasil 24 de abril Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Garcés (90’) Perú 3-4 Uruguay 28 de abril Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Da Silva (20’ y 54’), Artiaga (69’)