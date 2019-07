Selección Peruana Sub 23: los campeones con la Sub 15 que buscarán la medalla de oro en Lima 2019

Cuando muchos nos quejábamos del mal momento del fútbol peruano, en especial por los terribles resultados de nuestras selecciones menores, la Selección Peruana categoría 1998 sorprendió a todos al ser campeones del Sudamericano Sub 15 de 2013. Cuando parecía algo hasta casual, la categoría 1999 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud un año después.

Con estos antecedentes, todos esperábamos un mejor futuro con las Selecciones Sub 17 y Sub 20, cosa que no fue así. Empero, el fútbol les da una nueva oportunidad con la bicolor Sub 23, que será local en los Juegos Panamericanos. Son cinco campeones del Sudamericano 2013 y solo uno de los Juegos Olímpicos juveniles que 'sobreviven' entre los 18 convocados por Nolberto Solano.

Luis Acuy, Hideyoshi Arakaki, Gianfranco Chávez, Aldair Fuentes y Jordan Guivin dieron la vuelta olímpica luego de derrotar por 1-0 a Colombia, el 30 de noviembre de 2013. Bolivia vio por primera vez a una Selección Peruana Sub 15 campeona con Luis Iberico como figura. 'Luiki' no ha sido considerado para Lima 2019.

Estos cinco futbolistas también fueron los únicos de ese plantel convocados en los microciclos de Nolberto Solano . Con 21 años – excepto Chávez (20)– su experiencia será clave para que la medalla de oro quede en casa. Es más, prácticamente todos se perfilan como titulares en el '11' de los Panamericanos.

Los medallistas de oro olímpico de 2014 tuvieron supremacía sobre sus pares campeones sudamericanos en las últimas selecciones menores, pero para Lima 2019 tan solo ha sido convocado uno: Carlos Huerto. Con 20 años, el zurdo espera ganarse un lugar en la defensa nacional.

En los microciclos, 'Ñol' convocó a cuatro más: Fernando Pacheco, Gerald Távara (ambos ausentes por la participación de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana), Marco Saravia y Brayan Velarde. Christopher Olivares, también parte de esa plantilla, jugaba en el exterior durante la preparación y no pudo ser llamado.

Los goles Franklin Gil y Fernando Pacheco permitieron que Perú le voltee el partido a Corea del Sur el 27 de agosto de 2014. La lejana ciudad de Nanjing, en China, fue testigo de esta nueva hazaña de una selección menor, que ganó por 2-1 en la final. Ambos títulos fueron con Juan José Oré como entrenador.

Campeones del Sudamericano Sub 15 en Lima 2019 Nombre Pos Nac PJ G Luis ACUY Extremo Izquierdo 29.06.1998 1 0 Hideyoshi ARAKAKI Delantero 02.02.1998 6 3 Gianfranco CHÁVEZ Defensa 10.08.1998 6 0 Aldair FUENTES Volante de marca 25.04.1998 1 0 Jordan GUIVIN Volante 23.02.1998 6 1 Campeones de Juegos Olímpicos de la Juventud en Lima 2019 Nombre Pos Nac PJ G Carlos HUERTO Defensa 26.04.1999 4 0

¿Qué sucedió con el resto?

Entre los campeones del Sudamericano Sub 15 y los Juegos Olímpicos de la Juventud suman 40 futbolistas y tan solo seis han llegado a la Selección Peruana Sub 23. Son 34 los ausentes, por alguna u otra razón, para los Juegos Panamericanos. Recordando que el torneo es para jugadores nacidos de 1997 hacia adelante, se asumía que su presencia debía ser mayor.

La ausencia de Luis Iberico debe ser lo más llamativo. El delantero fue el goleador y mejor jugador de la Sub 15 en 2013. Anotó siete goles en los seis partidos que Perú jugó en ese torneo, una cifra envidiable. Además, marcó cuatro en cuatro encuentros con la Sub 17, pero su bajón empezó con la Sub 20 –apenas jugó un partido– mientras estaba en la búsqueda de algún club.

Franklin Gil fue el máximo artillero de Perú en Nanjing 2014, con tres anotaciones en cuatro partidos, aún así nunca más fue convocado a una selección nacional. Fernando Pacheco y Gerald Távara, figuras de ese torneo, eran fijos en Lima 2019, pero la clasificación de Sporting Cristal a los cuartos de final de la Sudamericana evitó su presencia.

Pese a ser futbolistas de 20 años y la bolsa de minutos, la mayoría de ellos aún no debuta en Primera División. Es más, algunos recién tienen continuidad en sus clubes. Otros, más allá de su edad, no forman parte del fútbol profesional. ¿Cuántos llegarán al Pre Olímpico del próximo año?

Campeones del Sudamericano Sub 15 y Juegos Olímpicos en divisiones menores Cat. 1998 Cat. 1999 Sub 17 2015 6 6 Sub 20 2017 3 3 Sub 20 2019 * 8 Sub 23 2019 5 1 *: El torneo era para futbolistas nacidos desde 1999

